СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии

Следственный комитет России начал расследование после того, как в СМИ появились публикации о нарушениях прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По информации ряда изданий, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек приехали на 20 автомобилях. Они оказывали давление на глав местных сельских поселений, чтобы убедить армянское население отказаться от участия в выборах, указали журналисты.

«В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи», — уточнили в СК.

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 1 марта. На должность главы республики претендуют два кандидата: известный политический деятель Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба.

В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести тщательную проверку в связи с угрозами и нарушениями прав россиян, которые были зафиксированы в Абхазии. Поручение направили в Главное следственное управление СК. Процесс проверки находится под личным контролем Бастрыкина.