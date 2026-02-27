Тайная мобилизация у всех на виду. Когда США нанесут суперудар по Ирану?

За последние 72 часа Ближний Восток стал свидетелем самой масштабной переброски американских войск с начала года. И хотя официальные лица в Вашингтоне хранят молчание, спутниковые снимки фиксируют подготовку, пугающе похожую на сценарий перед началом полноценной операции против Ирана. Подробности — в материале 360.ru.

За несколько часов наблюдения зафискировали небывалую интенсивность взлетов и посадок, отметил телеграм-канал «Военная хроника» . Здесь и транспортные гиганты, перевозящие тяжелое вооружение, и истребители.

Формально носящая приставку RAF (Royal Air Force — Королевские военно-воздушные силы Великобритании) база фактически превратилась в транзитный хаб Соединенных Штатов для переброски сил на Ближний Восток.

Первые признаки грядущих событий обнаружились за тысячи километров от Ирана — в Великобритании. Опубликованные кадры работы авиабазы Милденхолл в графстве Саффолк демонстрируют работу стратегического узла ВВС США в круглосуточном режиме.

«Золотой зонтик» Америки

Особое внимание аналитиков привлекло перемещение стратегических систем противоракетной обороны. По неподтвержденным данным, США вывели практически все доступные комплексы THAAD в зону потенциального удара.

Батареи, которые обычно дислоцируются в континентальной части страны, включая базы Форт-Блисс и Форт-Худ в Техасе, сняли с позиций. Сейчас они, предположительно, проходят финальную стадию транзита через Милденхолл.

Также комплексы развернули в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Катаре. Не исключено, что Пентагон готовит оборону не только для собственной инфраструктуры, но и для союзников.

Опыт 12-дневной ирано-израильской войны 2025 года показал, насколько затратным может быть такой «зонтик»: тогда меньше чем за две недели американские расчеты израсходовали порядка 150 ракет-перехватчиков на сумму почти в два миллиарда долларов.

Нынешняя концентрация систем может говорить о том, что ожидается превышение прошлогодних показателей по интенсивности обстрелов.