Тайная мобилизация у всех на виду. Когда США нанесут суперудар по Ирану?
За последние 72 часа Ближний Восток стал свидетелем самой масштабной переброски американских войск с начала года. И хотя официальные лица в Вашингтоне хранят молчание, спутниковые снимки фиксируют подготовку, пугающе похожую на сценарий перед началом полноценной операции против Ирана. Подробности — в материале 360.ru.
Логистическое сердце войны
Первые признаки грядущих событий обнаружились за тысячи километров от Ирана — в Великобритании. Опубликованные кадры работы авиабазы Милденхолл в графстве Саффолк демонстрируют работу стратегического узла ВВС США в круглосуточном режиме.
Формально носящая приставку RAF (Royal Air Force — Королевские военно-воздушные силы Великобритании) база фактически превратилась в транзитный хаб Соединенных Штатов для переброски сил на Ближний Восток.
За несколько часов наблюдения зафискировали небывалую интенсивность взлетов и посадок, отметил телеграм-канал «Военная хроника». Здесь и транспортные гиганты, перевозящие тяжелое вооружение, и истребители.
«Золотой зонтик» Америки
Особое внимание аналитиков привлекло перемещение стратегических систем противоракетной обороны. По неподтвержденным данным, США вывели практически все доступные комплексы THAAD в зону потенциального удара.
Батареи, которые обычно дислоцируются в континентальной части страны, включая базы Форт-Блисс и Форт-Худ в Техасе, сняли с позиций. Сейчас они, предположительно, проходят финальную стадию транзита через Милденхолл.
Также комплексы развернули в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Катаре. Не исключено, что Пентагон готовит оборону не только для собственной инфраструктуры, но и для союзников.
Опыт 12-дневной ирано-израильской войны 2025 года показал, насколько затратным может быть такой «зонтик»: тогда меньше чем за две недели американские расчеты израсходовали порядка 150 ракет-перехватчиков на сумму почти в два миллиарда долларов.
Нынешняя концентрация систем может говорить о том, что ожидается превышение прошлогодних показателей по интенсивности обстрелов.
Авианосцы и флот
Еще одним тревожным сигналом стали действия командования на воде. Штаб 5-го флота США в Бахрейне экстренно сократил свое присутствие. Численность персонала уменьшили до минимума — менее 100 человек.
В Пентагоне меры не комментируют, однако знакомые с ситуацией источники утверждают: это зеркальное повторение сценария июня 2025 года, когда перед началом операции против иранских ядерных объектов под кодовым названием «Полуночный молот» второстепенный персонал вывезли в целях безопасности.
Тем временем китайский спутник MizarVision зафиксировал выход авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78) с военно-морской базы Суда.
Судя по снимкам, на палубе находится порядка 40 истребителей F/A-18. Присутствие ударной группы в Средиземном море дает США возможность наносить удары по западным провинциям Ирана, создавая угрозу с неожиданного направления.
Что есть в арсенале у Ирана?
На фоне переброски сил возникает резонный вопрос: а чем ответит Тегеран? Опыт прошлого года показал, что Иран также способен на массированные удары.
За 12 дней конфликта по целям в Израиле и американским объектам было выпущено свыше 500 баллистических ракет и порядка 1000 дронов.
Тем не менее перед новой эскалацией Иран стоит перед сложным уравнением. Для гарантированного прорыва израильской ПВО на сегодняшний день ему требуется не меньше 400 средств поражения в сутки, указали авторы «Военной хроники». Это в три раза выше пиковых значений предыдущих атак.
При этом, по информации ряда источников, оперативный запас баллистических ракет Ирана после прошлогодних событий сократился до 1200–1500 единиц.
Пик напряжения
О том, что градус напряжения достиг критической отметки, свидетельствуют и официальные заявления дипломатов. Китай публично призвал своих граждан немедленно покинуть Иран. Аналогичные предупреждения ранее сделали США, Германия и Польша.
Ближний Восток замер в ожидании. Повторится ли сценарий обмена ударами, или же Соединенные Штаты решатся на нечто большее, станет ясно в ближайшие дни.