США используют удар Израиля по Ирану как повод для собственного вторжения

Старшие советники президента США Дональда Трампа предпочли вариант, при котором первый удар по Ирану нанесет Израиль, а не Америка. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

Такой подход обусловлен политическими расчетами внутри администрации. Если Израиль сделает первую атаку, Иран, скорее всего, ответит ударами не только по израильской территории, но и по американским объектам в регионе. Это, в свою очередь, создаст для США убедительное обоснование для военного вмешательства.

Аналитики построили такую логическую цепочку, опираясь на данные соцопросов. Хоть и большая часть американцев, особенно среди республиканцев, выступает за смену режима в Иране, мало кто хочет нести потери среди военных ради этого.

Атака на силы США или их союзника — Израиля — способна резко изменить восприятие конфликта, превратив его в глазах граждан из внешней агрессии в оборонительную операцию.

Один из собеседников журналистов прямо отметил, что, по мнению администрации, с политической точки зрения будет выигрышнее, если Израиль первым сделает удар, а ответ Ирана предоставит США формальный повод для эскалации.

С военной точки зрения такой сценарий тоже более выгодный. В случае израильского удара Ирану придется задействовать свою систему ПВО, израсходовать часть боезапаса. Это облегчит задачу американским пилотам.

Ранее США расширили санкции против Ирана. Ограничительные меры коснулись еще 20 физических и юридических лиц, а также распространились на 12 новых судов.