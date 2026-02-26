США потребовали от Ирана ликвидировать три крупнейших ядерных объекта

США предъявили Ирану суровые требования для урегулирования конфликта в обмен на частичное смягчение санкций. Об этом заявила газета The Wall Street Journal .

Среди условий — ликвидировать три крупнейших ядерных объекта, передать США все имеющиеся в стране запасы обогащенного урана и полностью отказаться от новых обогащений. Любая ядерная сделка должна действовать бессрочно.

Накануне Министерство финансов США объявило о новых санкциях против Исламской Республики. Новые ограничения затронули 20 человек и компаний, а также 12 судов — не только в самом Иране, но и в Турции, Панаме, ОАЭ и других странах. В основном попавшие под ограничения предприятия заняты в сфере грузоперевозок.