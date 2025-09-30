Киев дрогнул. Слухи об Уиткоффе могут закопать Украину в яму глубиной два метра

Свой пост собрался покинуть ключевой переговорщик Трампа Стив Уиткофф. Уйдет чиновник через несколько месяцев — притом, что именно он встречался с Владимиром Путиным поговорить об Украине. Что значит отставка Уиткоффа и почему это может окончательно поставить крест на Киеве — в материале 360.ru.

Кто такой Стив Уиткофф Уиткофф не дипломат, он всю жизнь занимался бизнесом. Зато он больше 40 лет дружит с Дональдом Трампом — оба инвестировали в недвижимость. С началом нового срока Трампа в Белом доме Стив Уиткофф неожиданно стал одним из самых важных в мире дипломатов. Ему отдали роль спецпосланника американского президента на Ближнем Востоке. Он удачно довел до финала соглашение о временном перемирии между Израилем и ХАМАС. Вслед за этим Трамп поручил Уиткоффу наладить контакты с Россией. С февраля 2025 года чиновник несколько раз прилетал в Москву, притом в мае он не стал пользоваться американским переводчиком, а положился на специалистов Кремля. Переговорный стиль Стива Уиткоффа вызывал споры. Чиновник предпочитает встречаться с лидерами напрямую, а затем докладывать о результатах лично Дональду Трампу. В результате Госдеп и другие правительственные структуры США оставались без важной информации.

Фото: РИА «Новости»

Почему уходит Уиткофф По данным источника The Times of Israel, окружение Уиткоффа обсуждает варианты его дальнейшей карьеры, а сам посланник готов выйти из игры после достижений на переговорном треке Газы. Белый дом представил план урегулирования конфликта с Палестиной 29 сентября. Уиткофф ранее говорил, что схожий подход может быть применен и к украинскому кризису. Свой пост специального государственного служащего Уиткофф получил на старте второго президентского срока Трампа. Теперь же, как рассказал источник прессы в Белом доме, спецпосланник собрался «изящно уйти» — если сделка по сектору Газа завершится удачно. Гибкий лоббист Американская пресса неоднократно критиковала обширные связи Стива Уиткоффа на Ближнем Востоке. В первую очередь — с суверенными инвестиционными фондами. С 2013 по 2023 год он владел престижным отелем Park Lane на Манхэттене вместе с эмиратским фондом. Затем Уиткофф продал заведение уже катарскому фонду.

Фото: РИА «Новости»

В первый срок Трампа в Белом доме нанятые Катаром лоббисты организовывали встречи местных чиновников с людьми, которые могли бы повлиять на президента США. Среди таких людей был и Уиткофф, в ту пору еще просто бизнесмен. Уже в 2025 году Катар подарил Дональду Трампу роскошный авиалайнер за 400 миллионов долларов. Тот же Уиткофф назвал столь щедрый дар «законным». Путаница Уиткоффа по Украине Формальных заявлений по Уиткоффу в Вашингтоне еще не делали. Пресса предполагала, что чиновником в Белом доме не слишком довольны — при встрече с президентом России Владимиром Путиным он несколько раз серьезно нарушил протокол. Он отправился на переговоры 6 августа 2025 года без стенографиста Госдепа США, что является стандартной практикой. Почему это произошло, неизвестно. В итоге представитель Трампа остался без конкретных предложений Владимира Путина по завершению украинского конфликта.



Уже 7 августа Уиткофф созвонился с несколькими европейскими лидерами и дал понять, что Россия готова обсудить свои войска в Запорожской и Херсонской областях в обмен на то, что Украина выведет ВСУ из ДНР и ЛНР.

Фото: РИА «Новости»

Reuters сообщало, что такое заявление удивило многих участников беседы. Оно резко расходилось с публичной позицией президента России Владимира Путина. На следующий же день Уиткофф предоставил госсекретарю США Марко Рубио совершенно другую версию предложения Москвы. Спецпосланник рассказал, что Владимир Путин на самом деле не говорил о российских войсках в Запорожской и Херсонской областях. В результате дипломатические усилия США усилиями Уиткоффа «превратились в хаос». Почему Украина недовольна Уиткоффом В середине апреля свое недовольство Уиткоффом высказывал Зеленский. Украинский лидер счел, что спецпосланник Трампа «принял для себя стратегию российской стороны». По мнению политика, Уиткофф своими заявлениями о ДНР и ЛНР «распространяет нарративы России». Reuters писало, что Стив Уиткофф убеждал Трампа в том, что самый быстрый способ завершить украинский конфликт — это согласиться на требования Москвы. И признать российскими новые российские регионы.

Фото: РИА «Новости»

Я устал, я ухожу Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений, в беседе с 360.ru назвал скорую отставку Уиткоффа как вполне вероятный сценарий. Политолог объяснил, что еще слишком рано говорить о том, что Уиткофф обеспечил дипломатический прорыв в деле ближневосточного урегулирования: в секторе Газа еще идут боевые действия, а израильские заложники до сих пор в плену у ХАМАС.

Скорее всего, Уиткофф просто устал от публичной политической деятельности и хочет больше внимания уделять своему бизнесу. Трамп возложил на него практически невыполнимую миссию по урегулированию двух масштабных вооруженных конфликтов, разворачивающихся в разных частях мира. Павел Фельдман

Как объяснил политолог, положение Уиткоффа осложняют постоянные нападки со стороны либеральной прессы и демократической оппозиции в США. Его противником выступает даже Марко Рубио, ведь спецпосланник президента дублирует функции Государственного департамента США и нарушает привычную административную иерархию. «По всей видимости, Уиткоффу больше нечего предложить ни по Газе, ни по Украине. Он сделал все, что было в его силах, и теперь отправится на покой», — предположил Павел Фельдман.