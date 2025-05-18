Уиткофф счел законной передачу Катаром люксового самолета Boeing Трампу

Решение Катара подарить президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 класса люкс является законным. Об этом в интервью телеканалу ABC News рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Это абсолютно законная передача, она была проверена юрисконсультом Белого дома, министерством юстиции», — заявил спецпосланник.

Решение королевской семьи Катара принести в дар «летающий дворец» обусловлено тем, что Штаты многое сделали для страны. Уиткофф отметил, что это не стоит рассматривать как попытку правителей блоижневосточной страны получить какие-то преимущества.

Премьер Катара назвал роскошный самолет для Трампа не подарком, а межправительственным соглашением. Минобороны Катара и США обсуждают возможность передачи воздушного судна для использования в качестве Air Force One.