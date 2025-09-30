Уиткофф может уйти с поста спецпосланника Трампа до конца 2025 года

Стив Уиткофф может покинуть должность спецпосланника президента США Дональда Трампа до конца года. Об этом неназванный чиновник США сообщил газете Times of Israel .

По словам источника, отставка Уиткоффа может быть вызвана «прорывом в войне в Газе». Это произошло на фоне заявления Трампа о том, что Биньямин Нетаньяху принял американскую инициативу. Теперь ожидается ответ от ХАМАС.

Уиткофф в команде Трампа курирует американскую политику по урегулированию конфликтов в Украине и Газе.

Как писали «Известия», Уиткофф заявил, что реализация плана президента США по мирному разрешению конфликта в Газе может способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и даже на Украине. При этом никаких деталей спецпосланник не добавил. Белый дом обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе. Этот документ из 20 пунктов предусматривает вывод израильских войск и прекращение огня в обмен на освобождение заложников.