Уиткофф может уйти с поста спецпосланника Трампа до конца 2025 года

Times of Israel: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года
Стив Уиткофф может покинуть должность спецпосланника президента США Дональда Трампа до конца года. Об этом неназванный чиновник США сообщил газете Times of Israel.
По словам источника, отставка Уиткоффа может быть вызвана «прорывом в войне в Газе». Это произошло на фоне заявления Трампа о том, что Биньямин Нетаньяху принял американскую инициативу. Теперь ожидается ответ от ХАМАС.
Уиткофф в команде Трампа курирует американскую политику по урегулированию конфликтов в Украине и Газе.
Как писали «Известия», Уиткофф заявил, что реализация плана президента США по мирному разрешению конфликта в Газе может способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и даже на Украине. При этом никаких деталей спецпосланник не добавил. Белый дом обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе. Этот документ из 20 пунктов предусматривает вывод израильских войск и прекращение огня в обмен на освобождение заложников.