Конец Армении как независимого государства? Какие документы подписали Трамп, Пашинян и Алиев
В США прошел трехсторонний саммит Трампа, Алиева и Пашиняна
Исторический саммит прошел в Вашингтоне — встретились лидеры трех стран: США, Армении и Азербайджана. Американский лидер Дональд Трамп принимал в Белом доме Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Стороны подписали несколько как двусторонних, так и трехсторонних соглашений. Подробности — в материале 360.ru.
Встречи Трампа с коллегами
Трамп и Пашинян
Сначала Трамп встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры двух лидеров продолжались около 20 минут. Стороны подписали ряд документов, касающихся развития армяно-американского сотрудничества.
В состав армянской делегации вошли глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, глава парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян и посол Армении в США Лилит Макунц.
Трамп и Алиев
Трамп встретил президента Азербайджана Алиева у парадного входа. Главы государств обменялись приветствиями и сделали совместное фото.
По итогу переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран, а также о создании стратегической рабочей группы для подготовки хартии о партнерстве Азербайджана и США.
Трехсторонняя встреча
После отдельных встреч с главами Азербайджана и Армении в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит. За стол переговоров сели Трамп, Пашинян и Алиев.
Американский лидер напомнил, что Армения и Азербайджан воевали около 35 лет, а договориться им удалось только при посредничестве США.
«Эти страны воевали 35 лет, а теперь они друзья», — сказал он.
Президент Азербайджана публично выступил с инициативой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, Пашинян не стал возражать.
Кто, если не президент Трамп, заслуживает Нобелевской премии мира? Президент Трамп за шесть месяцев совершил чудо.
Ильхам Алиев
президент Азербайджана
О чем договорились Трамп, Алиев и Пашинян
Помимо двусторонних соглашений, направленных на улучшение отношений между США и странами-подписантами, на саммите подписали и ряд важных документов, касающихся спорных моментов между Арменией и Азербайджаном.
- Армения и Азербайджан договорились возобновить дипломатические отношения, бессрочно прекратить военное противостояние и уважать суверенитет друг друга.
- Армения и Азербайджан обязуются открыть торговлю и путешествия.
- Зангезурский коридор переименован в «Маршрут Трампа» — соглашение США и Армении о сотрудничестве по этому коридору продлевается на 99 лет. США будут сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном.
- США снимут ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.
- США договорились с Арменией и Азербайджаном о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и ИИ.
- Американские компании планируют масштабное развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане и готовы вложить значительные средства.
Заявления для прессы
«Я уверен, что Армения и Азербайджан найдут в себе мужество и ответственность для примирения и что примирятся и наши народы. Мы перевернем страницу противостояния, конфронтации и кровопролития и обеспечим светлое и безопасное будущее нашим детям», — заявил Алиев.
Он назвал прошедшие переговоры историческими и заявил, что Трампу удалось завершить многолетний конфликт между двумя странами на Южном Кавказе.
Пашинян заявил, что прорывной прогресс в отношениях Еревана и Баку был бы невозможен без личного участия президента Трампа. По словам армянского премьера, парафирование мирного соглашения проложит путь к прекращению длившегося десятилетия конфликта между странами и откроет новую эру, основанную на полном уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга.
На пресс-конференции по итогам переговоров Трамп также ответил на вопросы журналистов об урегулировании конфликта на Украине и предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.