Конец Армении как независимого государства? Какие документы подписали Трамп, Пашинян и Алиев

В США прошел трехсторонний саммит Трампа, Алиева и Пашиняна

Исторический саммит прошел в Вашингтоне — встретились лидеры трех стран: США, Армении и Азербайджана. Американский лидер Дональд Трамп принимал в Белом доме Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Стороны подписали несколько как двусторонних, так и трехсторонних соглашений. Подробности — в материале 360.ru.

В состав армянской делегации вошли глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, глава парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян и посол Армении в США Лилит Макунц.

Сначала Трамп встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры двух лидеров продолжались около 20 минут. Стороны подписали ряд документов , касающихся развития армяно-американского сотрудничества.

По итогу переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран, а также о создании стратегической рабочей группы для подготовки хартии о партнерстве Азербайджана и США.

Трамп встретил президента Азербайджана Алиева у парадного входа. Главы государств обменялись приветствиями и сделали совместное фото.

Трехсторонняя встреча

После отдельных встреч с главами Азербайджана и Армении в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит. За стол переговоров сели Трамп, Пашинян и Алиев.

Американский лидер напомнил, что Армения и Азербайджан воевали около 35 лет, а договориться им удалось только при посредничестве США.

«Эти страны воевали 35 лет, а теперь они друзья», — сказал он.

Президент Азербайджана публично выступил с инициативой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, Пашинян не стал возражать.