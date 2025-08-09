Трамп заявил, что будущее место встречи с Путиным будет «очень популярным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня объявит место своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что оно будет «очень популярным» и, по его словам, «все будут счастливы». Об этом РИА «Новости» .

Говоря об украинском урегулировании, Трамп подчеркнул, что предпочел бы не использовать выражение «последний шанс на мир» в контексте предстоящих контактов с российским руководством. По его мнению, и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в достижении мира. Он отметил, что Зеленский «получает все», чтобы процесс продвинулся, а его собственная интуиция подсказывает, что шанс на урегулирование есть и этот вопрос должен быть решен.

В территориальном контексте Трамп допустил возможность обменов и возвращений. Он пояснил, что речь идет о территориях, за которые стороны борются уже три с половиной года: «Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями».

При этом американский лидер назвал тему сложной, но способной принести выгоду обеим сторонам.

Трамп также выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной без вмешательства США мог бы перерасти в мировую войну.

Ранее сообщалось, что в Белом доме Трамп провел отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего начался их совместный разговор в трехстороннем формате. Лидеры поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании между правительствами двух стран.