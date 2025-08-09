Трамп заявил, что будущее место встречи с Путиным будет «очень популярным»
Трамп пообещал назвать место встречи с Путиным уже сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня объявит место своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что оно будет «очень популярным» и, по его словам, «все будут счастливы». Об этом РИА «Новости».
Говоря об украинском урегулировании, Трамп подчеркнул, что предпочел бы не использовать выражение «последний шанс на мир» в контексте предстоящих контактов с российским руководством. По его мнению, и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в достижении мира. Он отметил, что Зеленский «получает все», чтобы процесс продвинулся, а его собственная интуиция подсказывает, что шанс на урегулирование есть и этот вопрос должен быть решен.
В территориальном контексте Трамп допустил возможность обменов и возвращений. Он пояснил, что речь идет о территориях, за которые стороны борются уже три с половиной года: «Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями».
При этом американский лидер назвал тему сложной, но способной принести выгоду обеим сторонам.
Трамп также выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной без вмешательства США мог бы перерасти в мировую войну.
Ранее сообщалось, что в Белом доме Трамп провел отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего начался их совместный разговор в трехстороннем формате. Лидеры поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании между правительствами двух стран.