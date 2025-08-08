Историческая встреча. Алиев и Трамп подписали ключевые документы в США

Алиев и Трамп подписали меморандум о взаимопонимании

В Белом доме президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании между правительствами двух стран. Встречу лидеров транслировало издание Vesti.az .

Трамп встретил Алиева у парадного входа, обменялся с ним приветствиями и сделал совместное фото. После этого оба руководителя государств прошли в залы резиденции вместе с официальной делегацией Азербайджана.

Затем американский лидер заявил, что уверен в долгосрочном мире между Арменией и Азербайджаном.

Стороны быстро перешли к документам. Трамп и Алиев подписали Меморандум о взаимопонимании.

Одновременно был оформлен документ о создании рабочей группы, которая займется подготовкой Хартии стратегического партнерства.Трамп также заявил, что США сняли ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном.

Ранее в тот же день в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Американский президент анонсировал «исторический день» для Баку и Еревана.

Предположительно, Армения передаст США права на контроль над Зангезурским коридором.