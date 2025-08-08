Пашинян и Трамп обсудили вопросы мирной повестки между Ереваном и Баку

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Белом доме, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования между Ереваном и Баку. Прямая трансляция проходила на Общественном телеканале Армении .

Лидеры обменялись мнениями о развитии армяно-американского стратегического партнерства и проекте «Перекресток мира», который предполагает разблокирование региональных коммуникационных связей. По итогам переговоров стороны подписали документы.

Трамп встретил Пашиняна у входа в резиденцию, поприветствовал его и, позируя перед фотокамерами, вместе с ним показал поднятые вверх большие пальцы. Ранее американский лидер назвал этот день «историческим» для Азербайджана и Армении, а также анонсировал проведение трехсторонней встречи, на которой Баку и Ереван, по его словам, подпишут мирное соглашение.

Переговоры с Пашиняном длились около 20 минут, после чего Трамп провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США, предусматривающий создание стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства.

Вскоре после этого состоялась совместная беседа лидеров трех стран.

Ранее сообщалось, что встреча завершится подписанием рамочного мирного соглашения, предусматривающего предоставление США исключительных прав на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. По замыслу сторон, этот проект поможет раскрыть экономический потенциал региона и снизить риск новых военных столкновений.