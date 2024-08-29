Помните вторую часть «Матрицы»? Если да, то засвидетельствуете: эта лента подарила нам немало любопытнейших персонажей. Один француз Меровинген с невероятной супругой (Моника Беллуччи всегда великолепна!) чего стоил. Был там среди прочих персонаж, которого звали Архитектор — седовласый импозантный мужчина, точнее — компьютерная программа, поданная в его виде. Этот архитектор сообщал Нео, что он (герой Киану Ривза) — вовсе не избранный, не единственный такой, а всего лишь функция, часть программы, которая уже существовала, исчезала, а потом дорабатывалась.

Вот кто-то и должен был сообщить Павлу Дурову, что он не самый особенный человек на планете, вопреки его фантазиям, а лишь один из тех, кто хочет окучивать свой маленький пляжик, место под транскорпоративным солнцем. В последнее время в информационном пространстве пулялось слишком много новостей о Дурове. Например, что он наплодил невероятное количество детей, распылил собственный генофонд, так сказать. Нескромно, нескромно, подумал я, предчувствуя, что вскоре Павла ждут соответствующие неприятности. Дальше вы все знаете. Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. Ему предъявили обвинения, есть очень серьезные: соучастие в отмывании денег, распространении детского порно и наркотиков.

В целом речь идет о том, что через созданный им Telegram, выражусь грубо, транслируется что ни попадя. Именно Telegram стал идеальной площадкой для распространения жестокого контента (в том числе снафф-видео), детского порно, наркотиков и прочей дряни. Кроме того, этот мессенджер используют, например, террористы, чтобы общаться друг с другом и с заказчиками.

Это, впрочем, не отменяет и очевидные достоинства мессенджера, созданного Дуровым: для военных на СВО это основной канал связи. Вот только совсем не факт, что те, кому нужно, не читают написанное. Прозрачность Telegram — миф, реально невозможный в современных условиях. Что перевешивает — плюсы или минуса Telegram — вопрос дискуссионный. Тут пусть каждый решает сам. Но помнить нужно точно: слухи о независимости Павла Дурова сильно преувеличены.

Категорически нельзя лепить из Павла Дурова великого мученика и героя. Ни тем, ни другим он не является. Понятно, что есть соблазн рассказать, как на «проклятом Западе» Павла заключили в тиски репрессивного тоталитаризма, попытались упаковать и пленить. Но разве это новость, что Запад тоталитарен? Или кто-то ожидал чего-то иного? Оруэлл и Хаксли сказали все давно и обстоятельно: Запад — это тоталитаризм нового образца, где население усмиряют и держат под контролем и через дубинки со слезоточивым газом, и через бесконечное число менеджеров и администраторов. Кстати, лучше всех об этом писал Лимонов в «Дисциплинарном санатории».

Фото: Global Look Press

Вот только при чем тут борец за свободу Дуров? Кто-то сравнил его с Джулианом Ассанжем — и понеслась. Нет, это совершенно разные истории. Я не идеализирую Ассанжа (там хватает черных пятен), однако он был тем, кто посмел разоблачить военные преступления США и Британии — кого разоблачил Павел Дуров? Вероятно, его единственная цель — зарабатывать деньги, распространять свое влияние и сперматозоиды по миру, изображая из себя Нео. Это выглядит по-детски глупо, но беда в том, что мир все больше принадлежит babies, даже если им за 30 лет. Сколько просидел Джулиан Ассанж? И как быстро отпустили Дурова из-под стражи?

Мне не нравилось, как наши эксперты на федеральных ток-шоу попытались представить Павла узником тоталитарного Запада. Я сразу сказал: не то лицо в икону вставляете. Потому что сразу или со временем, но Дуров обо всем с европейским филиалом deep state договорится. Для него, этого филиала, Павел — свой. И то, что мы видели в Париже, — не более чем дележка, способ одернуть парня, поверившего, что он правда что-то решает. Так сказать, успокоить.