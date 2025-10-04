Кризис в США, Украина в ловушке. Как шатдаун изменит ход СВО?

Украинская делегация не смогла провести несколько встреч с американскими чиновниками из-за шатдауна. В США заморозили обсуждение военной поддержки ВСУ после приостановки работы правительства. Как американский кризис скажется на ходе специальной операции — в материале 360.ru.

Последствия шатдауна в США для Украины Переговоры о предоставлении новых американских вооружений Украине действительно застопорились на фоне хаоса в бюджете США, заявил 360.ru политолог, американист Малек Дудаков. По его словам, речь идет в том числе о поставках ракет Tomahawk. «Но я думаю, вне зависимости от того, будет ли шатдаун, не будет шатдауна, скорее всего эти ракеты не будут поставлены Украине. Поэтому эффект, наверное, какой-то есть, что это все затянется на более длительный срок, но эффект будет не самый значимый», — отметил эксперт.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Он добавил, что сейчас прямого, существенного влияния шатдаун не оказывает на поставки вооружения Украине из США.

Учитывая, что эти поставки минимальны. Большая часть вооружений, которые Украина сейчас получает, идет по европейской линии. Их, конечно, американский шатдаун никак не касается. Малек Дудаков политолог

Как долго продлится шатдаун в США Пока сложно давать прогнозы о длительности шатдауна, но он может затянуться на одну-две недели, считает Дудаков. «Если же партии не смогут прийти к компромиссу в рамках согласования нового бюджета, то, может быть, мы даже увидим рекорд по шатдауну», — добавил он. Специалист напомнил, что предыдущий рекорд США побили на первом сроке президентства Дональда Трампа — тогда правительство приостановило работу на 34 дня. Рекорд побьют, если станет ясно, что Республиканская и Демократическая партии не готовы быстро искать компромисс.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

Последствия шатдауна для России и других стран Россию вряд ли ждут какие-то негативные последствия шатдауна в США. «Я их на текущий момент не наблюдаю, это больше внутриамериканская история. Но действительно, в условиях шатдауна Соединенные Штаты гораздо меньше внимания уделяют всему, что касается внешней политики. Поэтому, безусловно, все возможные иностранные лоббисты активизировались. Они обеспокоены тем, что могут недополучить той или иной поддержки от США», — считает Дудаков.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, речь идет не только про украинских лоббистов, но и израильских, а также о других представителях стран-союзников, сателлитов США. Для них последствия могут быть негативными.

Для стран — оппонентов США это вполне привычная ситуация. Здесь все привыкли к тому, что в Америке такой бюджетный хаос происходит раз в несколько лет, и действительно, в этот период США сосредотачиваются на своих внутренних проблемах и меньше внимания уделяют тому, что происходит вовне. Малек Дудаков политолог

Прекратят ли США участие в переговорах по Украине? Политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский в комментарии 360.ru подчеркнул, что шатдаун замораживает денежные средства Соединенных Штатов и не позволяет правительству оказывать военную и другую поддержку иным странам. «Шатдаун может продлиться 10-15 дней. Все зависит от демократов, которые потихоньку склоняются к голосованию за проект бюджета. США останутся в переговорах по Украине ровно до тех пор, пока Трамп не заявит об обратном», — заключил специалист.