Шатдаун правительства США стал неизбежен после решения сената

Шатдаун правительства США стал неизбежен после того, как сенат завершил сессию 30 сентября без согласованного законопроекта о финансировании правительства. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из Вашингтона.

«По единогласному решению сенат объявил перерыв в заседании до 10:00 утра завтрашнего дня», — указано на официальном сайте сената.

Сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. Новый финансовый год в США начинается в условиях отсутствующего бюджета.

Белый дом уже распорядился подготовить правительственные учреждения к прекращению работы.

Федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время без временной резолюции о финансировании. Самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней во время первого срока Дональда Трампа.

Ранее Трамп предупредил демократов в конгрессе о том, что его администрация примет «необратимые меры», если правительство останется без финансирования. В случае шатдауна Трамп намерен прибегнуть к массовым увольнениям федеральных сотрудников и сворачиванию программ, которые поддерживают демократы.