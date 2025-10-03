В США перестали обсуждать военную помощь Украине из-за шатдауна

В США заморозили обсуждение военной поддержки Украины из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщило издание Telegraph .

«Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США», — заявили журналисты.

Источник газеты из Украины отметил, что из-за шатдауна теперь под вопросом переговоры о вероятном соглашении по БПЛА.

Накануне издание Wall Street Journal сообщило, что Киев и Вашингтон начали обсуждать сделку, подразумевающую передачу Украиной американским военным своих технологии в области беспилотников. Взамен она получит разные формы компенсации.

Шатдаун в США начался из-за бюджетного кризиса. Конгресс не утвердил государственное финансирование, что вынудило власти приостановить работу. Под угрозой оказались до 40% работников — это более 800 тысяч человек.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий заявил, что шатдаун принесет Америке убытки в несколько миллиардов долларов ВВП. По его словам, ситуация может затянуться на неопределенное время.