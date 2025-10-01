Американское правительство официально приостановило работу

Федеральное правительство США прекратило работу из-за того, так как Конгресс не смог принять бюджет до установленного срока. Об этом сообщил телеканал CNN .

Шатдаун правительства произошел в стране впервые с 2019 года. Перспективы его завершения пока остаются неопределенными, отметил телеканал.

Республиканская и Демократическая партия продолжают обмениваться обвинениями в срыве финансирования. Республиканцы требуют продлить текущий бюджет, а демократы хотят серьезных уступок за свою поддержку.

В связи с шатдауном в неоплачиваемый отпуск отправили сотни тысяч госслужащих, в то время как сотрудники службы жизнеобеспечения остались работать без гарантии своевременных выплат.

Остановка работы правительства произошла после того, как Сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. Новый финансовый год начался в стране при отсутствующем бюджете. Сенат продолжит проводить голосование по этому вопросу.