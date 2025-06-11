Магазины горят, морпехи в городе. Как Лос-Анджелес стал полем боя и ждет ли США гражданская война

Уделяя повышенное внимание ситуации на Украине и внешней политике в целом, президент США Дональд Трамп упустил из виду разгорающийся конфликт внутри страны. Жесткая миграционная политика накалила обстановку на границе с Мексикой, а рейд полиции по выявлению незаконных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня оказался искрой, от которой разгорелось пламя протестов в Калифорнии. Трамп ввел в южный штат Нацгвардию и пригрозил применить закон о восстании 1807 года для подавления бунтов. Подробности — в материале 360.ru.

Начало протестов в Калифорнии Придя к власти в январе 2025 года, Трамп первыми же указами ужесточил миграционную политику — это было одним из основополагающих тезисов его предвыборной кампании. Обстановка накалялась и достигла критической массы после рейда миграционной полиции по центру Лос-Анджелеса 7 июня, который перерос в стычки с протестующими. Масла в огонь подлил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — он пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента.

Фото: РИА «Новости»

На следующий день стало известно о введении в Калифорнию Национальной гвардии в количестве двух тысяч человек. Пентагон подтвердил размещение 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе. Губернатор возмутился произволом Трампа и назвал его действия злоупотреблением властью. Ньюсом пообещал подать в суд на президента США и уличил Трампа в желании вмешиваться в дела любого штата путем федерализации Национальной гвардии. Во вторник, 10 июня, Ньюсом подал экстренный иск с требованием заблокировать решение Трампа о вводе морской пехоты и Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

Фото: Maximilian Haupt/dpa / www.globallookpress.com

Мирные протесты или оплачиваемые мятежники? Трамп заявил, что митингующим платят за участие в акциях протеста. «Это не протестующие — это дебоширы и мятежники, оплачиваемые мятежники», — подчеркнул американский президент. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что среди участников акций действуют профессиональные провокаторы. «Людям платят за это. Вы можете проследить за их поведением. Они подают друг другу знаки в толпах протестующих, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне», — заявила Ноэм. Трамп счел введение Нацгвардии в Калифорнию «отличным решением». Он заявил, что в ином случае протестующие разрушили бы Лос-Анджелес. Губернатору и мэру он попенял, что вместо обвинений в его адрес они должны его благодарить. «Они лгут жителям Калифорнии и всей Америки, называя это „мирными протестами“. Фотографии и видео с насилием и разрушениями говорят сами за себя», — заявил Трамп.

Фото: РИА «Новости»

Мародеры и вандалы захватили Лос-Анджелес А беспорядки в Лос-Анджелесе набирают обороты. Под шумок протестов на улицах города свирепствуют мародеры и вандалы. Они громят магазины, расписывают граффити здания и машины, вступают в противостояние с силовиками. «Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь. Также активисты разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники — все, что попадется под руку», — сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Фото: Benno Schwinghammer/dpa / www.globallookpress.com

Под прикрытием протестов мародеры попытались массово вынести из магазинов айфоны. Снабженные охранной сигнализацией устройства подняли тревогу, некоторых злоумышленников полиция задержала на месте преступления. Однако многим удалось скрыться, прихватив упаковки с техникой. Пострадали от мародеров и магазины других известных брендов, в том числе Adidas. Атаке подверглись и журналисты, работающие в очаге конфликта: представители крупных и местных СМИ, иностранные корреспонденты и фрилансеры. При этом в агрессии обвиняют правоохранителей, а не протестующих.

Фото: РИА «Новости»

Силовики пытаются противостоять участникам протеста, вспыхивают очаги конфликтов. Протестующие начали поджигать автомобили, полиция применила слезоточивый газ и резиновые боеприпасы. Толпу частично удалось рассеять, манифестанты разделились на небольшие группы. После участники протестов вновь объединились и ближе к вечеру начали возводить баррикады на улицах Лос-Анджелеса. «Протестующих стало меньше, но ситуация эскалировалась. Они нападают на машины полиции, закидывая их различными предметами, ведется активная стрельба резиновыми снарядами. Кроме того, на одной из центральных улиц города горит машина», — сообщили журналисты с места событий. На четвертый день протестов полиция начала задерживать особо рьяных участников акции. Глава полиции Лос-Анджелеса заявил, что прибытие в город морпехов создает «логистическую и оперативную проблему» при отсутствии координации между различными подразделениями, обеспечивающими безопасность.

Фото: РИА «Новости»

Закон о восстании 1807 года На фоне таких «мирных протестов» Трамп заявил, что готов пойти на крайние меры и может применить закон о восстании 1807 года. По мнению СМИ, он может сделать это в стремлении к безграничной власти, не удерживаемой губернаторами, генералами и другими факторами. Президент уже нарушил многолетнюю практику, подчинив Нацгвардию Калифорнии федеральной власти без согласия губернатора.

Интересно Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) — федеральный закон США, который предоставляет президенту право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей. Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) — федеральный закон США, который предоставляет президенту право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.

Применит ли Трамп закон и поможет ли это ему восстановить порядок в штате, 360.ru рассказал член экспертного клуба «Дигория», политолог Дмитрий Матюшенков. «У Трампа нет необходимости применять закон о восстании 1807 года. Связано это с тем, что меморандум Трампа о федерализации Национальной гвардии для развертывания в Лос-Анджелесе, фактически, является актом общенациональной мобилизации. Теперь армия и подразделения Национальной гвардии могут быть использованы для защиты федеральных учреждений в любом месте, где происходят протесты», — высказал мнение эксперт. Американский лидер справляется и без применения закона 1807 года, и несомненно, сумеет подавить протесы, подчеркнул Матюшенков.

Фото: Benno Schwinghammer/dpa / www.globallookpress.com

Воля случая или повторение истории BLM События в Лос-Анджелесе — результат политики Трампа против Мексики и мигрантов оттуда. Именно его желание ограничить миграционный поток из Мексики, снизить преступность среди мексиканских мигрантов привели к протестам, организованным правозащитными организациями мексиканцев, отметил Матюшенков. Он добавил, что в организации протестов могла принимать участие мексиканская организованная преступность.

«Случившееся в Лос-Анджелесе является реакцией на действия полиции, которая провела рейды. Силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. В отличие от BLM, здесь не использовалась технология сакральной жертвы, речь идет о куда более сложных и глобальных процессах», — рассказал политолог.

Интересно Движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны») зародилось в США в июне 2014 года. Афроамериканец Эрик Гарнер получил несовместимые с жизнью травмы во время задержания полицией 17 июня 2014 года в Нью-Йорке. Это событие привело к массовым протестам по всем Штатам и сделало широко известным движение BLM. Всемирную известность оно получило в 2020 году, когда в демонстрациях по всей стране приняли участие до 26 миллионов человек. Движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны») зародилось в США в июне 2014 года. Афроамериканец Эрик Гарнер получил несовместимые с жизнью травмы во время задержания полицией 17 июня 2014 года в Нью-Йорке. Это событие привело к массовым протестам по всем Штатам и сделало широко известным движение BLM. Всемирную известность оно получило в 2020 году, когда в демонстрациях по всей стране приняли участие до 26 миллионов человек.

Организатором акций стала Коалиция по защите прав мигрантов (Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, CHIRLA), которая защищает права мигрантов в Калифорнии — только в Лос-Анджелесе проживает около 1,35 миллиона мигрантов — до трети населения города, добавил Матюшенков. Свою роль сыграла и леворадикальная группировка Union delBarrio, работающая на территории Мексики и США. Это мексиканский вариант BLM, который радикальными методами борется за права латиноамериканцев.

Фото: РИА «Новости»

Конфликт Трампа и Ньюсома Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и это как кость в горле для республиканца-Трампа. Он неоднократно критиковал власти штата и применял рестрикции. После своей инаугурации президент незамедлительно начал процесс борьбы с незаконной миграцией и ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов. Демократ-Ньюсом не простил Трампу сокращение федерального финансирования по некоторым статьям, и последней каплей стал ввод федеральных войск в Лос-Анджелес. Губернатор заявил, что это лишь усугубило кризис в штате. Несомненно, Ньюсом недоволен таким радикальным вмешательством в управление вверенным ему штатом. «Понять Трампа тоже можно: случившееся стало следствием его политики борьбы с мексиканскими мигрантами, поэтому его реакция и оказалась столь жесткой. Трамп видит в сложившейся ситуации угрозу для США, а потому настроен радикально и оперативно ее устранить», — пояснил политолог Матюшенков.

Фото: РИА «Новости»

Как будет расширяться очаг протестов Акции в Калифорнии могут перерасти во вспышки новых протестов в тех районах, где проживает много мексиканцев. Например, в Аризоне доля мексиканского населения составляет 30,9%, в Неваде — 28,5%. «Именно там находятся потенциальные вспышки протестов, если все же лидеры протестов смогут раскачать протестную повестку там», — отметил собеседник 360.ru. Однако политолог отметил, что пока не стоит ожидать отставок. «Позиции Трампа слишком сильны, чтобы их пошатнуть. А вот будущее калифорнийского губернатора теперь вызывает большие сомнения», — резюмировал политолог.