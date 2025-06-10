Силовики ранили фотографа на протестах в США

Фотограф New York Post Тоби Кенхэм получил ранение на беспорядках в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила сама газета .

«Тоби Кенхэм, выполнявший задание New York Post и стоявший на возвышенности недалеко от шоссе 101, снимал на видео противостояние полиции и демонстрантов», — рассказали авторы материала.

В этот момент служащий дорожного патруля Калифорнии направил на фотографа оружие и выстрелил с расстояния около 100 ярдов (примерно 90 метров). Кенхэм находился на возвышенности в одиночестве и снимал стычки протестующих с силовиками.

На нем был жилет с обозначением, что он — представитель СМИ. По словам фотографа, за мгновение до выстрела рядом с ним взорвалась светошумовая граната. Департамент городской полиции отказался комментировать случившееся.

За беспорядками в Калифорнии могут стоять политические противники президента США Дональда Трампа, заявил политолог и американист Рафаэль Ордуханян.