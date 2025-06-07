Рейд против нелегалов спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе

Рейд таможенной и иммиграционной полиции США спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета Los Angeles Times .

Задержания нелегальных мигрантов закончились стычками протестующих с полицейскими, среди которых оказались и должностные лица.

«Серия неожиданных рейдов в пятницу в центре Лос-Анджелеса вызвала яростное сопротивление со стороны протестующих и выборных должностных лиц. Они осудили действия правоохранительных органов, назвав их „ненужными и жестокими“, и заявили, что в сообществе иммигрантов они сеют страх», — заявили журналисты.

Власти применили светошумовые гранаты против группы протестующих и задержали сотрудников оптового магазина одежды. Среди граждан оказался президент Международного профсоюза работников сферы услуг Калифорнии Дэвид Уэрта, которого жестко задержали, несмотря на ранения. После этого порядки 200 человек вышли к зданию федерального правительства Лос-Анджелеса.

Ранее команда президента Дональда Трампа предложила Украине приютить у себя выдворенных из США нелегалов.