Губернатор Калифорнии пригрозил Трампу судом

Губернатор Калифорнии подаст в суд на Трампа из-за приказа ввести войска в штат

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом хочет подать в суд на президента Дональда Трампа из-за его приказа ввести войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для урегулирования ситуации с протестами. Об этом он написал в соцсети Х .

«Дональд Трамп разжег пожары и незаконно принял решение о федерализации Национальной гвардии. Подписанный им указ распространяется не только на Калифорнию. <…> Мы подаем на него в суд», — сказал Ньюсом.

Правительство США опровергло обвинения губернатора в том, что глава государства вызвал кризис в Калифорнии из-за ареста нелегалов.

Ранее американский миллиардер Илон Маск высмеял Гэвина Ньюсома. В соцсети X бизнесмен опубликовал видео, где глава штата говорит о процветании на фоне горящих машин. Предприниматель в шутку посоветовал Ньюсому использовать эти кадры на выборах в 2028 году.