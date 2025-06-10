Губернатор Калифорнии пригрозил Трампу судом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом хочет подать в суд на президента Дональда Трампа из-за его приказа ввести войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для урегулирования ситуации с протестами. Об этом он написал в соцсети Х.
«Дональд Трамп разжег пожары и незаконно принял решение о федерализации Национальной гвардии. Подписанный им указ распространяется не только на Калифорнию. <…> Мы подаем на него в суд», — сказал Ньюсом.
Правительство США опровергло обвинения губернатора в том, что глава государства вызвал кризис в Калифорнии из-за ареста нелегалов.
Ранее американский миллиардер Илон Маск высмеял Гэвина Ньюсома. В соцсети X бизнесмен опубликовал видео, где глава штата говорит о процветании на фоне горящих машин. Предприниматель в шутку посоветовал Ньюсому использовать эти кадры на выборах в 2028 году.
Офисно-деловой комплекс построят в Обручевском районе по программе МПТ
В России подорожали квартиры бизнес-класса. Какие города стали рекордсменами по росту цен
Жениха убили родственники невесты на свадьбе в Индии
Корпоративный турнир по футболу ко Дню России прошел во Фрязине
Министр здравоохранения Подмосковья осмотрел больницы и поликлиники в Пушкино
На ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море направили еще 1,4 млрд рублей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте