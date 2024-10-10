Пират Карибского моря. Как Флорида пережила ураган «Милтон»
Метеоролог Вильфанд назвал ураган «Милтон» уникальным
Американцев навестил мощный тропический циклон «Милтон». Он уже снес больше сотен построек, оборвал электросети, лишил жизни нескольких человек. Сейчас непогода идет на спад, а сам «Милтон» движется в восточном направлении в Атлантическом океане. Очаг стихийного бедствия располагается в 120 километрах восточнее побережья Флориды. Откуда пришел ураган и где ждать новый, разбирался 360.ru.
Ураган «Милтон»: что известно
«Милтон» зародился в западной части Карибского моря и уже через день сделал карьеру урагана пятой категории. На пике интенсивности он стал пятым по силе в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. А также самым мощным тропическим циклоном в мире в 2024 году.
Ураган обрушился на центральную часть Флориды в ночь на 10 октября. Накануне в штате объявили чрезвычайное положение: губернатор Рон Десантис приказал шести миллионам жителей эвакуироваться. В последний раз такое массовое бегство было из-за урагана «Ирма» в 2017 году.
Тем, кто отказался, без обиняков предложили подписать свои тела перманентным маркером, чтобы их легче было опознать. Большая часть русскоязычных флоридцев запаслись продовольствием, водой, топливом, генераторами, фонариками и остались дома. Многие семьи съехались под одну крышу, чтобы в случае чего иметь поддержку.
Последствия урагана «Милтон»
Сегодня мощность урагана «Милтон» снизилась с пятой до второй категории. Но это не помешало ему разрушить сотни домов и оставить без электричества более трех миллионов жителей Флориды. Хотя власти сообщили о «множественных жертвах», пока официально подтвердили только два случая гибели людей.
В заливе Тампа зафиксировали редкое явление под названием «обратный штормовой нагон»: ураган высосал воду, оставив открытое дно. Отдел по чрезвычайным ситуациям призвал людей не ходить по открытому дну, поскольку вода может хлынуть обратно в любой момент, сообщила газета The New York Times.
Интересно
«Милтон» вынудил спешно закрыться расположенный примерно в 32 километрах к юго-западу от Орландо Walt Disney World. Более чем за полвека работы этот развлекательный курортный комплекс останавливался лишь 13 раз, и 11 из них — как раз по причине непогоды.
Жириновский предсказал «Милтон»
Именно ураган «Милтон» назвали причиной отмены поездки президента США Джо Байдена — ранее он собирался посетить встречу контактной группы на базе НАТО Ramstein в Германии. Теперь собрание отменили вовсе.
Многие пользователи Рунета вспомнили, как создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в 2003 году обратился к Джорджу Бушу — младшему, на тот момент возглавлявшему Штаты. Российский политик предупредил, что однажды ночью «наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли» и США окажется под водой.
Как бы то ни было, появление урагана стало следствием серьезнейших климатических изменений. Они практически наверняка затронут и Россию, уверены экологи. Возможно, одним из проявлений стала непривычно теплая осень.
Где и как возникают тропические циклоны
Ураган «Милтон» — чрезвычайно мощный тропический циклон. Это образование, очень насыщенное огромной кинетической и потенциальной энергией, рассказал 360.ru метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Тропические циклоны по своему масштабу, по размеру примерно на порядок меньше, чем внетропические циклоны, которые у нас бывают, а энергия в них такая же. То есть это сконцентрированный сгусток энергии. Зарождаются тропические циклоны только в тропической, субтропической и субэкваториальной зоне.
Роман Вильфанд
Метеоролог уточнил, что для формирования тропического циклона нужна и высокая температура поверхности океана — она должна быть более 26 с половиной градусов выше нуля. Как раз сейчас климатологии и океанологи отмечают, что океанская вода в низких экваториальных, тропических и умеренных широтах сильно потеплела.
«Это следствия динамики климата атмосферы. Постепенно, не так быстро, как температура воздуха, но температура океана повышается. То есть климат — чаще всего люди подразумевают под этим состояние атмосферы — меняется», — сказал Вильфанд.
В чем уникальность урагана «Милтон»
Существуют условия для повышения энергии и во внешних слоях атмосферы, добавил Вильфанд. Большинство специалистов указывают, что прогнозируется большая интенсивность тропических ураганов. Тропические циклоны делятся на стадии, и последняя, пятая, за огромную мощность называется ураганом.
Ураганная скорость ветра — в среднем 33 метра в секунду. Но, помимо этой невероятной скорости, тут еще и огромное количество влаги, которая концентрируется в тропических циклонах. Это очень страшный фактор.
Пример «Милтона» — уникальный случай. Он зародился в Карибском море и буквально за день перешел от первой стадии к пятой. Такого еще не было. Обычно тропические циклоны развиваются эволюционно: в течение пяти-семи дней они набирают мощь и трансформируются. Иногда доходят только до второй-третьей стадии.
Роман Вильфанд
Такая быстрота прогнозируется и в дальнейшем. Ученые-океанологи уверены: тропические циклоны будут чаще выходить на континент. Тем более что в последнее десятилетие это отмечается все чаще.
Где еще могут быть ураганы
Под ударом стихии могут оказаться территории Атлантики, страны Карибского бассейна, Центральной Америки, южные регионы США. Причем, помимо Флориды, в список вошли Южная и Северная Каролина, что раньше было редкостью, отметил Вильфанд.
«В Тихом океане тропические циклоны коснутся Филиппин, Китая, Вьетнама, Японии. Они уже трансформировались и оказывают негативное влияние на юго-восток России — Приморский край, Сахалин», — уточнил метеоролог.
Кроме того, мощнейшие тропические циклоны бывают в Индийском океане, а также в Южном полушарии: Австралия и Новая Зеландия подвергаются сильнейшей атаке.