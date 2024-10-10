Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье Флориды в районе Сиеста-Ки. Об этом сообщили на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).

В центре заявили, что данные доплеровского радара показали, как эпицентр урагана обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье Флориды.

«Максимальная скорость ветра в месте обрушения оценивается в 120 миль в час (193 километров в час — прим. ред.)», — говорится в заявлении центра.

Ранее сотрудники центра сообщили, что ураган снизил скорость ветра до менее 200 километров в час. Они уточнили, что он ослаб до третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона.

Губернатор Флориды Рон Десантис ранее призвал жителей штата эвакуироваться, если это еще безопасно, сообщили «Известия».

До этого американский метеоролог Джон Моралес не смог сдержать слез в эфире NBC6, оценив продемонстрированные ведущим спутниковые снимки движения бури.