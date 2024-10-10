«Множественные жертвы». В США сообщили о погибших от урагана «Милтон» во Флориде

Fox News: во Флориде погибло много людей от урагана «Милтон»

Обрушившийся на восточное побережье Флориды ураган «Милтон» повредил десятки домов, во многих из которых проживали пожилые люди, что привело к множественным жертвам среди них. Об этом сообщил телеканал Fox News с ссылкой на шерифа округа Сент-Луси.

«Десятки домов в округе Сент-Луси были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями», — заявил представитель округа Эрик Гилл.

Он добавил, что многие из этих домов был временными постройками для пожилых людей.

«[Есть] множественные жертвы», — сказал шериф.

До этого Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщал, что ураган достиг суши на западном побережье Флориды.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри уточнял, что перед выходом урагана на сушу произошла серия торнадо, которые, по предварительной информации, разрушили около 125 домов. Большая часть из них — дома престарелых и передвижные дома.

До этого основатель общественной организации Russian-American Community Center of Florida Михаил Фарфел сообщил, что большинство русскоязычных жителей центральной Флориды не стали эвакуироваться.