Жителям Флориды посоветовали подписать тела перед ударом «Милтона»
Генеральный прокурор Флориды Эшли Муди предупредила жителей, отказавшихся от эвакуации из-за приближающегося урагана «Милтон», подписать свои тела перманентным маркером, чтобы при необходимости их легче было опознать. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Вероятно, следует написать свое имя перманентным маркером на руке, чтобы люди знали, кто вы, когда они доберутся до вас потом», — заявила она.
Это стало одним из предупреждений к людям в зонах обязательной эвакуации, озвученных властями штата.
Власти округа Сарасота опубликовали предупреждение жителем, призывая их оставаться дома — не выходить на дороги, так как там небезопасно. Кроме того, поступили сообщения о наводнениях. В городе Форт-Майерс торнадо уже разрушил дом одного из местных жителей, рассказавшего, что окна и крыша были мгновенно выбиты. Деревья на лице выкорчевало, а ветви разбросало по улице.
Мощный ураган обрушится на западное побережье штата уже этим вечером по американскому времени. Во Флориде объявили режим ЧС.