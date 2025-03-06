06 марта 2025 18:31 Ядерный зонтик от аутсайдера. Может ли Макрон защитить ЕС? Политолог Колчин: Франция самонадеянно строит из себя «крутого парня» 0 0 0 Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон/ Bonnie Cash — Pool через CNP / www.globallookpress.com Мир

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Франция решила напомнить, что она ядерная держава. Раньше оружие массового поражения нужно было ей лишь для собственной безопасности. Теперь же президент Эммануэль Макрон пригрозил защитить все страны Евросоюза от пресловутой «русской угрозы». Есть ли у французского лидера шансы укрепить свой авторитет, выяснил 360.ru.

Макрон пригрозил ядерным зонтиком В обращении к нации 5 марта Эммануэль Макрон объявил о начале «стратегических дебатов на тему защиты союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием». Он уточнил, что окончательное решение об использовании таких боеголовок в любом случае останется за французским президентом. По версии Макрона, угроза агрессии, как обычно, исходит от России — она якобы «нарушала границы» для ликвидации оппозиционеров, вмешивалась в выборы в Румынии и Молдавии, организовывала кибератаки. США тоже досталось: американскую сторону упрекнули в том, она долгое время обеспечивала прикрытие ЕС, который без этого уязвим. Сами французы в соцетях раскритиковали своего лидера, назвав врагом и предателем. Президенту напомнили, что русские никогда не угрожали ни членам НАТО, ни европейским странам. «Угроза исходит только от вас, а нет от России», — написал один из пользователей.

Интересно Французская ядерная доктрина не менялась уже долгое время. Франция оставляет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на любые значительные, в том числе неядерные, угрозы. Вместе с тем Макрон ранее утверждал, что, согласно этому документу, они не имеют право применить ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине. Французская ядерная доктрина не менялась уже долгое время. Франция оставляет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на любые значительные, в том числе неядерные, угрозы. Вместе с тем Макрон ранее утверждал, что, согласно этому документу, они не имеют право применить ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом военного парада в честь Дня взятия Бастилии, Париж, 14 июля 2020 года. Luc No bout via www.imago-images. / www.globallookpress.com

Ядерное оружие Франции История создания Франция — единственная страна Евросоюза, состоящая в «ядерном клубе». Она получила оружие массового поражения четвертой после США, СССР и Великобритании. Этому поспособствовал приход к власти генерала Шарля де Голля в 1959 году: он отказался от идеи стратегического военного союза с ФРГ и Италией. Раз отказался, нужно было позаботиться о собственной безопасности, а лучше всего — заиметь свою ядерную дубинку. Ее взялся «выстругать» химик Бертран Гольдшмидт, в свое время работавший с Марией Кюри и участвовавший в Манхэттенском проекте. Кстати, предположительно, он же помог с ядерной бомбой Израилю. Первый шаг был сделан 20 ноября 1949 года: команда ученых под руководством Гольдшмидта выделила первые четыре миллиграмма французского плутония из отработанного топлива ядерного реактора в Балланкур-сюр-Эссонне близ Парижа. Спустя 10 лет и два месяца Франция провела свое первое ядерное испытание на полигоне в Алжире.

Фото: Бертран Гольдшмидт. Государственный департамент. Агентство международного развития / Википедия

В 1966 году Франция отказалась от военного сотрудничества с НАТО, оставив только политические аспекты договора. В ответ Соединенные Штаты отказались поставить французам свой суперкомпьютер CDC 6600, который те хотели использовать для расчетов по улучшению термоядерного оружия. Хотя Шарль де Голль пригрозил, что скоро его страна обретет независимость от импортных технологий, CDC 6600 все-таки удалось ввезти во Францию. Это сделали тайно, с помощью подставной коммерческой фирмы, и в режиме секретности использовали суперкомпьютер для военных разработок.

Фото: Президент Франции Шарль де Голль отдает честь французским солдатам, дислоцированным в Германии, сентябрь 1962 года. Rohwedder / www.globallookpress.com

Когда президент Франции сменился, американцы наконец согласились помочь с ядерным арсеналом. По закону США не могли делиться с другими странами такими секретами, поэтому их консультации сводились к двум словам: «нет», если французы высказывали ошибочное предположение, и «да», если все было верно.

Какое ядерное оружие есть у Франции Сегодня Пятая республика — на третьем месте в мире по количеству ядерного оружия. У нее примерно 300 стратегических боеголовок на четырех атомных подлодках класса Triomphant. Еще есть 60 единиц крылатых ракет ASMPA-R для многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale.

Фото: Самолет французской армии Dassault Rafale выполняет боевые воздушные маневры в окрестностях авиабазы Лос-Льянос, 22 февраля 2022 года. A. Paris Mega / www.globallookpress.com

Ядерная доктрина Франции Главный критерий французской ядерной доктрины — это довольно абстрактное понятие защиты жизненных интересов своего же государства. Их могут трактовать крайне широко, вплоть до гарантированного выполнения международных обязательств, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин.

В реальности ядерные арсеналы Франции и Великобритании гораздо меньше, чем у России или США. Возможность иметь ядерное оружие французы получили после победы во Второй мировой войне. Но в общем клубе ядерных держав Франция занимает далеко не ведущее место, она очевидный аутсайдер. Петр Колчин

Говорить о том, что Эммануэль Макрон обеспечит «ядерный зонтик» всей Европе, слишком самонадеянно, Париж все отлично понимает. Тем не менее президент продолжает «раскручивать» эту историю, чтобы укрепить авторитет внутри ЕС и вернуть своей стране лидирующие позиции в объединении, объяснил политолог.

Фото: Атомный авианосец ВМС Франции «Шарль Де Голль». U.S. Navy / www.globallookpress.com

По словам собеседника 360.ru, это во многом связано с рычагами влияния и определением общего курса Европы. Последнее десятилетие Германия смогла взять на себя большую часть внутренних процессов ЕС за счет экономики. «Франция никоим образом не может тягаться с Германией в экономике, поэтому Макрон пытается перетянуть одеяло на себя через политические и военные рычаги, говоря о „ядерном зонтике“, системе безопасности, разжигая русофобную истерию. Все это — игра внутри ЕС: передел влияния», — подчеркнул Колчин.

Фото: Эммануэль Макрон, 2017 год. Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

К подобным волеизъявлениям Франции наверняка скептично отнесутся Соединенные Штаты и Китай, допустил политолог. Разумеется, никаких серьезных угроз для них французы не смогут создать. А вот получить соответствующий ответ (особенно от США) за вызывающее и провокационное поведение — вполне. «Урезонить Макрона могут и с помощью экономических мер, и с помощью политического давления. Франция самонадеянно строит из себя „крутого парня“. На деле же она в лучшем случае лидер клуба неудачников под названием Евросоюз», — заключил Колчин.