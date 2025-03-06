Французы назвали Макрона «врагом» и «предателем» после слов об угрозе России

Жители Франции резко отреагировали на слова президента Эммануэля Макрона, который заявил о «российской угрозе». Комментаторы в социальной сети Х назвали главу государства «врагом» и «предателем».

«Угроза исходит только от вас, а нет от России», — написал один из пользователей.

В комментарии к посту французы напомнили, что Россия не угрожала ни членам НАТО, ни одной европейской стране.

«Путин защищает своих соотечественников, потому что он настоящий гражданин, который борется за благо своего народа. Да здравствует Россия», — заявили юзеры.

Макрона призвали приступить к решению алжирской проблемы.

«Враг Франции — это ты! Не Путин!» — подчеркнул другой пользователь.