Трамп одобрил план удара США по Ирану

WSJ: Трамп утвердил план атаки на Иран, но не отдал приказ о реализации

Президент США Дональд Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран. Американский лидер воздержался от принятия окончательного приказа, сообщила газета Wall Street Journal .

«Президент Трамп сообщил старшим помощникам поздно вечером во вторник, что он одобрил планы нападения на Иран», — отметили в публикации.

Журналисты добавили, что глава Белого дома не стал утверждать указ окончательно, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

В беседе с представителями Трамп допустил, что американские силы могут нанести удары по ядерным объектам Ирана. По его словам, небо над страной полностью контролируют ВС США. Он отметил, что Иран должен безоговорочно капитулировать, писал RT.

Лидер Ирана Али Хаменеи ранее пригрозил более разрушительными атаками по Израилю в случае возможного участия в нем Соединенных Штатов.