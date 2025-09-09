Apple назвала цены на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Американская компания Apple на презентации линейки iPhone 17 объявила цены на новые устройства. Смартфоны поступят в продажу 19 сентября.

Стоимость iPhone 17 с внутренней памятью 256 гигабайт в США начнется от 799 долларов, iPhone Air — от 999. Цена iPhone Pro составит от 1099 долларов, iPhone Pro Max — от 1199 долларов.

Предположительно, iPhone 17 появится в продаже с 19 сентября в розовом, зеленом, синем, белом и черном цветах.

Акции компании Apple стали резко падать по завершении презентации iPhone 17 и других новинок. Стоимость ценных бумаг снизилась почти на 1,5%.

По данным РИА «Новости», российские ретейлеры запустят продажи новых iPhone с конца месяца. Гендиректор МТС Андрей Губанов заявил, что предзаказ на новинки в розничной сети откроют после официальной презентации Apple.

Флагманские iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max представили в новом дизайне, их основная камера имеет три датчика на 48 мегапикселей.