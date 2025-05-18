Интронизация Льва XIV. Как проходит восшествие нового понтифика на папский престол

Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане в 11:00 по московскому времени на площади Святого Петра. Кто посетил мероприятие и как оно проходит — в материале 360.ru.

Что такое интронизация

Папская интронизация, именуемая также интронизационной мессой, представляет собой литургическое богослужение Римско-католической церкви. Оно совершается по римскому обряду с включением некоторых элементов византийской традиции.

Церемония является официальным введением понтифика в должность главы Католической церкви. Сейчас во время интронизации не проводится древний обряд папской коронации, который практиковался на протяжении многих столетий.

Последним понтификом, прошедшим коронацию, был Павел VI. При завершении Второго Ватиканского собора он публично отказался от ношения тиары и передал ее базилике Национальной Святыни Непорочного Зачатия в дар католической общине США.

Однако более 20 других папских тиар все еще хранятся в Ватикане. На сегодняшний день коронацию не прошли четыре понтифика: Иоанн Павел I и Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск.