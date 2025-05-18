Интронизация Льва XIV. Как проходит восшествие нового понтифика на папский престол
Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане в 11:00 по московскому времени на площади Святого Петра. Кто посетил мероприятие и как оно проходит — в материале 360.ru.
Что такое интронизация
Папская интронизация, именуемая также интронизационной мессой, представляет собой литургическое богослужение Римско-католической церкви. Оно совершается по римскому обряду с включением некоторых элементов византийской традиции.
Церемония является официальным введением понтифика в должность главы Католической церкви. Сейчас во время интронизации не проводится древний обряд папской коронации, который практиковался на протяжении многих столетий.
Последним понтификом, прошедшим коронацию, был Павел VI. При завершении Второго Ватиканского собора он публично отказался от ношения тиары и передал ее базилике Национальной Святыни Непорочного Зачатия в дар католической общине США.
Однако более 20 других папских тиар все еще хранятся в Ватикане. На сегодняшний день коронацию не прошли четыре понтифика: Иоанн Павел I и Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск.
Интронизация Льва XIV
Интронизация нового папы римского началась перед собором Святого Петра в Ватикане. Перед началом ритуала у могилы первого папы, наместника Христа на Земле, Лев XIV проехал на открытом джипе («папамобиле») марки «Мерседес» по площади Святого Петра и близлежащей улице Кончилиационе.
В зоне Ватикана собрались десятки тысяч паломников и туристов. Среди них — множество иностранцев, приехавших в Рим по поводу Юбилейного года христианства.
Центральное событие — передача Льву XIV символов папской власти: «перстень рыбака» и паллий (шерстяная лента, расшитая крестами).
«Перстень рыбака» символизирует преемственность Святого Петра. Он изображен с ключами на внешней стороне. Внутри написано имя папы — Лев XIV, а также изображены элементы его герба — лилия с сердце в огне, символ августинского ордена.
Кто присутствовал на интронизации
На площади собрались более 150 делегаций. Самые многочисленные — итальянская, перуанская и американская. Широко представлены различные христианские конфессии, начиная с Константинопольского патриархата.
На снимках с церемонии можно заметить вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, главу Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен, премьера Италии Джорджу Мелони, королей Испании и Бельгии Филиппа VI и Филиппа.
Не обошлось и без президента Украины — Владимир Зеленский тоже прибыл на интронизацию папы римского. Россию на церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.
Наблюдатели отметили отличную физическую форму 69-летнего понтифика. Его избрали 8 мая после смерти предшественника Франциска. Лев XIV — первый папа римский из США — играет в теннис. Будучи кардиналом, он посещал в Риме спортзал. Там никто не знал, что он был высокопоставленным иерархом Римско-католической церкви.