Интронизация папы римского Льва XIV пройдет 18 мая

Интронизационная месса папы римского Льва XIV состоится на площади Святого Петра 18 мая. Об этом сообщила префектура папского дома.

Перед этим понтифик проведет аудиенции с дипкорпусом и международными журналистами, которые освещали последние события в Ватикане. После смерти Франциска служба печати получила свыше четырех тысяч запросов на аккредитацию.

Первым такую встречу с представителями СМИ провел предшественник нового папы римского в 2013 году. Уже в воскресенье Лев XIV выступит с первой воскресной проповедью.

Днем 9 мая Лев XIV провел первую мессу своего папства в Сикстинской капелле, сообщило радио Sputnik. Службу в прямом эфире транслировали на нескольких языках.

Ватикан также опубликовал кадры с новым понтификом из Сикстинской капеллы — на них избранному папе аплодируют кардиналы, уточнил телеканал «Звезда».