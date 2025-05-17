Любимова представит Россию на церемонии интронизации папы Льва XIV

Глава Минкультуры Ольга Любимова посетит церемонию вступления папы римского Льва XIV на престол. Это следует из списка делегаций, опубликованного Ватиканом, сообщило РИА «Новости» .

Папа Лев XIV проведет торжественную мессу в воскресенье в 11:00 по московскому времени на площади Святого Петра в Ватикане. Любимова также представляла Россию на похоронах папы Франциска.

Перед интронизацией понтифик устроит аудиенции с дипкорпусом и международными журналистами, которые освещали последние события в Ватикане.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление новоизбранному папе римскому Льву XIV. Он выразил надежду, что под новым предстоятелем Православная и Католическая церкви станут еще ближе и будут развиваться в духе сотрудничества.

Ранее избранный папа римский Лев XIV призвал урегулировать конфликты на Ближнем Востоке, Украине и между Пакистаном и Индией. Он напомнил о Второй мировой войне, унесшей жизни 60 миллионов человек.