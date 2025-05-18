Церемония инаугурации нового папы римского началась в Ватикане

В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV. Понтифик торжественно проехал на папамобиле по площади Святого Петра. После он отслужит мессу.

Перед интронизацией папа римский проехал в белом открытом автомобиле по площади и поприветствовал многотысячную толпу верующих, сообщило РИА «Новости».

Церемония начнется в соборе Святого Петра в 11:00 по московскому времени. По данным Ватикана, на интронизацию нового понтифика прибудут делегации из 156 стран и международных организаций. Среди них — главы примерно 30 государств.

Россию на церемонии интронизации Льва XIV представит глава Минкультуры Ольга Любимова. Ранее патриарх Кирилл направил поздравление новоизбранному папе римскому.