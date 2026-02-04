Сегодня 06:26 Индия рубанула концы. Что пообещали Моди за предательство и как удивила Россия? Экономист Дудчак: не стоит нервничать из-за слов Трампа об Индии и нефти из РФ 0 0 0 Фото: IMAGO/Hindustan Times / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Индия

Нефть

Россия

Пошлины

Нарендра Моди

Президент США Донадьд Трамп 2 февраля снизил пошлины на индийские товары. В обмен Индия, по его же словам, пообещала полностью прекратить закупки российской нефти. Маневр Дели выглядит стратегическим предательством — но почему так удивил ловкий ответ России?

Нефтяной ультиматум Трампа Дональд Трамп сообщил о завершении длительных переговоров с Индией в социальных сетях. По словам американского президента, премьер-министр Нарендра Моди в ходе личного разговора пообещал полностью прекратить импорт российской нефти. По версии Трампа, вместо российского сырья Нью-Дели начнет закупать нефть в США и, возможно, в Венесуэле. Кроме того, политик заявил, что Индия взяла на себя обязательство приобрести американских товаров на сумму свыше 500 миллиардов долларов. В этот колоссальный пакет импорта должны войти американская энергия, уголь, сельскохозяйственная продукция и высокие технологии. Президент США назвал Моди «одним из своих величайших друзей» и выразил уверенность, что этот шаг сделает американо-индийские отношения «сильнее, чем когда-либо». Загадочное молчание Нарендры Моди Несмотря на триумфальные посты Трампа, реакция Нарендры Моди оказалась куда более сдержанной и дипломатичной. В посте в соцсети X премьер-министр Индии подтвердил факт «замечательного разговора» с «дорогим другом президентом Трампом», но акцентировал внимание исключительно на экономических выгодах для своей страны. Моди выразил благодарность от имени 1,4 миллиарда индийцев за снижение пошлин до 18%, назвав это «чудесным объявлением» для продукции Made in India.

Фото: РИА «Новости»

В официальном сообщении индийского лидера не было ни слова об обязательстве прекратить закупки российской нефти, или о планах потратить 500 миллиардов долларов на американские товары. Моди лишь отметил, что лидерство Трампа жизненно важно для глобального мира, и Индия поддерживает его мирные инициативы. Сможет ли Индия заменить российскую нефть? Аналитики CNN предположили, что отказаться от нефти из России для Индии — непростая задача. По данным Kpler, глобального поставщика информации о торговле нефтепродуктами, Индия ежедневно покупает около 1,5 миллиона баррелей российской нефти, что составляет более трети индийского импорта нефтепродуктов. В теории, Индия и в самом деле могла бы использовать вместо российской венесуэльскую нефть. По качеству она схожа: тяжелая, хорошо подходит для производства таких продуктов, как мазут и дизельное топливо, которые индийские нефтезаводы уже способны перерабатывать. В реальности все совсем не так просто. Нефтяная инфраструктура Венесуэлы находится в плачевном состоянии и потребует около 10 лет работы и десятков миллиардов долларов инвестиций, чтобы вернуть ее к уровню добычи 1999 года.

Фото: РИА «Новости»

Индия также закупает у России больше нефти, чем добывает Венесуэла в принципе. И ей еще далеко до Китая, который даже не сталкивался с дополнительными американскими пошлинами за покупку российских нефтепродуктов. Потребность Индии в российской нефти Индийские правительственные чиновники ранее неоднократно защищали идею закупок российской нефти. Такие шаги они называли необходимым условием энергетической безопасности страны. Индия — третий по величине потребитель нефти в мире, Россия для нее — ближайший продавец. Кроме того, Индия нуждается в огромных поставках этого продукта для поддержания своей быстрорастущей экономики. Роберт Яугер из Mizuho Securities в беседе с Reuters указал, что российская нефть торгуется со значительной скидкой, что затрудняет выход Индии из соглашения. Аналитик допустил, что индийские власти могут продолжить ее покупать, вопреки американским санкциям. «Индия затягивает эти торговые переговоры уже несколько месяцев, а условия настолько расплывчаты, что могут быть как существенными, так и совершенно незначительными», — добавил Скотт Линсиком, экономист из Института Като.

Фото: РИА «Новости»

Чем удивил ответ России Российское руководство восприняло новости из Вашингтона подчеркнуто хладнокровно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Москва не получала от Нью-Дели никаких официальных уведомлений о прекращении закупок нефти. Спикер Кремля объяснил, что российские власти внимательно относятся к заявлениям Трампа и уважают американо-индийские отношения. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией и намерена развивать отношения с Индией «всеми возможными способами», оставаясь надежным поставщиком. «Не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией, между Россией и Индией, для нас это самое важное. И мы намерены дальше всемерно развивать наши двусторонние отношения с Дели, что мы и делаем», — добавил Дмитрий Песков. США с весны 2025 года требовали от Индии отказаться от российской нефти. В августе Трамп ввел дополнительные пошлины. В октябре президент России Владимир Путин констатировал, что Нью-Дели при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб. «И по-разному ушерб считают, некоторые говорят, что это будет до 9–10 миллиардов долларов, если откажется. А если не откажется — то будут введены санкции в виде высоких пошлин — и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» — отмечал глава государства.

Фото: РИА «Новости»

Что выиграет Индия от соглашения с США Для Индии цена соглашения с Трампом измеряется прежде всего в снижении экспортных барьеров. До этого момента индийские товары находились под гнетом совокупной пошлины в 50%. Этот барьер состоял из двух частей: 25%-ного «взаимного тарифа», введенного Трампом в рамках политики «Дня освобождения», и дополнительной 25%-ной карательной пошлины, наложенной именно за продолжение закупок нефти у России. Согласно новым договоренностям, ситуация меняется радикально. Карательная «нефтяная» пошлина в 25% отменяется полностью, а базовый взаимный тариф снижается с 25% до 18%. В результате эффективная ставка для большинства индийских товаров падает на тот же уровень, что делает Индию более конкурентоспособной по сравнению с соседями по региону. К примеру, Пакистан облагается со стороны США по ставке 19%, Вьетнам — 20%, а Китай — 34%. Основными бенефициарами станут трудоемкие отрасли Индии: текстильная промышленность, производство кожи, ювелирный сектор и фармацевтика, которая получает до 40% своей выручки именно на рынке США. Индийские фондовые индексы Sensex и Nifty мгновенно отреагировали на новость ростом почти на 3-5%.

Фото: РИА «Новости»

Почему позиции Москвы остаются прочными Хотя США прочат на место России Венесуэлу и собственных поставщиков, даже западные аналитики сомневаются в быстрой замене. Доля российской нефти в индийском импорте в 2025 году достигала 36%, это около 1,8–2 миллионов баррелей в сутки. К началу 2026 года объемы несколько снизились, но Индия остается крупнейшим покупателем морских партий российского сырья. Кроме того, индийские НПЗ, такие как Nayara Energy, технически настроены на работу именно с российскими сортами нефти, и их перенастройка на американское или венесуэльское сырье потребует месяцев и огромных вложений.

Фото: РИА «Новости»

Слова Трампа дешевеют? Политолог и экономист Александр Дудчак в эфире 360.ru призвал спокойно относится к заявлениям президента США. «Мы уже привыкли к заявлениям Трампа. Нужно очень спокойно относиться к его словам, потому что они дешевеют быстрее, чем биткоин, поэтому особо по этому поводу переживать не стоит», — отмечает Дудчак. Экономист напомнил, что Трамп и раньше говорил, что Индия отказалась от сотрудничества с Россией. Такие данные находили подтверждение в статистике: когда официально закупки Индией российской нефти «снижаются», на графиках удивительным образом резко возрастает доля покупателей «неизвестного происхождения» в Азии. Дудчак также объяснил, что тарифные игры Трампа бьют не только по экспортерам, но и по американскому потребителю. «То, что Трамп повышает пошлины для других стран — это тяжело для них, но несладко и для потребителей в США. Повышение пошлин где-то наполняет казну, а где-то доставляет проблем самому Трампу. Поэтому не все так однозначно», — добавил аналитик.

Фото: Prime Minister Handout/Press Inf / www.globallookpress.com

Новые заявления Белого дома могут быть просто попыткой Трампа сохранить лицо, допустил Дудчак. По его мнению, Индия вряд ли снизит закупки российской нефти. «Главное, чтобы Трамп не нервничал и не действовал как слон в посудной лавке. У нас все механизмы по обходу санкций есть. Совершенно не стоит по этому поводу нервничать, хотя мы и так закаленные люди. Индия будет покупать нефть, будет и сотрудничество в других областях», — отметил экономист. Сотрудничество России и Индии выходит далеко за рамки нефтяной трубы, напомнил аналитик. Российская сторона сейчас единственная в мире помогает индийским партнерам создавать собственный воздушный флот.

Главное — не дергать рулем, даже когда ситуация кажется опасной. Нужно соблюдать спокойствие и выдержать паузу. Моди может поступить как индийский философ, промолчит и подождет. Трамп занервничает и переключится на другой объект, как око Саурона. Александр Дудчак

Объявление о соглашении с Индией прозвучало на фоне ожиданий нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби. Встреча будет трехсторонней, посредниками выступят США.