Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4 или 5 февраля

Второй раунд переговоров в Абу-Даби, перенесенный с воскресенья, пройдет 4 или 5 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон», — добавил он.

Песков также отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорам и последовательную позицию по урегулированию конфликта. При этом по одним вопросам стороны находят точки соприкосновения, а по другим — нет.

Ранее украинские СМИ связали перенос переговоров с попыткой Владимира Зеленского продлить энергетическое перемирие. По другой, маловероятной версии, украинской стороне понадобилось больше времени, чтобы договориться об условиях урегулирования.