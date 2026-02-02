Трамп заявил, что Моди согласился прекратить закупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендра Моди, в ходе которого стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию вокруг конфликта на Украине. В своей соцсети Truth Social Глава Белого дома назвал Моди одним из своих самых близких друзей, а также влиятельным и уважаемым лидером.

«Он согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле», — написал президент США.

Как подчеркнул Трамп, такой шаг, по его мнению, может способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине, где, как он отметил, еженедельно продолжают гибнуть тысячи людей.

Кроме того, стороны договорились о новом торговом соглашении между Соединенными Штатами и Индией. Как сообщил Трамп, документ вступает в силу немедленно и предусматривает снижение взаимных пошлин: американская сторона сократит тарифы для Индии с 25% до 18%.

Глава Белого дома также заявил, что Нью-Дели намерен стремиться к полному обнулению тарифных и нетарифных барьеров в торговле с США. В рамках достигнутых договоренностей Индия, по его словам, закупит американские товары, включая продукцию энергетического, угольного и аграрного секторов, на сумму более 500 миллиардов долларов.

В начале января крупнейший индийский частный нефтепереработчик Reliance Industries опроверг сообщение Bloomberg о трех судах, доставляющих российскую нефть на нефтеперерабатывающий завод компании в Джамнагаре.