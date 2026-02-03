США отменят пошлины против Индии за закупку российской нефти

Администрация США планирует снять дополнительные пошлины в размере 25%, введенные против товаров из Индии в ответ на закупки Дели российской нефти. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на слова сотрудника Белого дома.

Указ об этих мерах президент Дональд Трамп подписал 6 августа прошлого года. В итоге совокупная ставка пошлин на импорт индийских товаров в США достигла 50%, учитывая введенные ранее тарифы, которые Вашингтон рассматривает как ответные.

До этого американский лидер заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора согласился прекратить закупать российскую нефть. Также во время разговора стороны обсудили украинский конфликт.

Политики договорились о новом торговом соглашении. По словам американского лидера, документ предусматривает снижение взаимных пошлин. США сократит тарифы для Индии с 25% до 18%.