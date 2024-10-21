Ил-76 сбили в Судане. Что известно о крушении грузового самолета с россиянами

RSF нашли на месте крушения Ил-76 в Судане документы на имя Гранова

В Судане потерпел крушение грузовой самолет Ил-76, на борту которого могли находиться россияне. Причины крушения и последние данные о погибших — в материале 360.ru.

Силы быстрого реагирования (RSF) 21 октября около четырех часов утра (05:00 по московскому времени) сбили грузовой самолет в районе Малха в Северном Дарфуре. Военные использовали управляемую ракету. Самолет полностью сгорел, оставив на земле большую воронку.

На борту самолета могли находиться россияне, сообщило посольство в Судане. Дипломаты начали проверку и установили контакт с местными властями. Они предупредили, что ситуацию осложняет тот факт, что авиакатастрофа произошла в охваченном боями районе.

Россияне на борту

Пресс-служба RSF опубликовала видео с места крушения Ил-76. Военные показали найденную купюру номиналом 50 рублей, удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC Виктора Гранова и паспорт гражданина России на имя другого мужчины.

Последнего звали Антоном Селиванцем, сообщили RT его родственники. Он часто доставлял в зону боевых действий гуманитарную помощь. Перед вылетом мужчина позвонил семье, а во время рейса прислал видео с высоты 8,5 тысячи метров.

Удалось идентифицировать пока лишь двоих погибших. Стандартный экипаж Ил-76 состоит из пяти человек.

Причины крушения

Основной версией случившегося стала ошибка военных. RSF заявили, что сбили «иностранный военный самолет», который якобы действовал в интересах ополченцев и террористов. На одном из роликов с места крушения командир Али Ризкала назвал самолет египетским.