Ил-76 сбили в Судане. Что известно о крушении грузового самолета с россиянами
RSF нашли на месте крушения Ил-76 в Судане документы на имя Гранова
В Судане потерпел крушение грузовой самолет Ил-76, на борту которого могли находиться россияне. Причины крушения и последние данные о погибших — в материале 360.ru.
Крушение Ил-76 в Судане
Силы быстрого реагирования (RSF) 21 октября около четырех часов утра (05:00 по московскому времени) сбили грузовой самолет в районе Малха в Северном Дарфуре. Военные использовали управляемую ракету. Самолет полностью сгорел, оставив на земле большую воронку.
На борту самолета могли находиться россияне, сообщило посольство в Судане. Дипломаты начали проверку и установили контакт с местными властями. Они предупредили, что ситуацию осложняет тот факт, что авиакатастрофа произошла в охваченном боями районе.
Россияне на борту
Пресс-служба RSF опубликовала видео с места крушения Ил-76. Военные показали найденную купюру номиналом 50 рублей, удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC Виктора Гранова и паспорт гражданина России на имя другого мужчины.
Последнего звали Антоном Селиванцем, сообщили RT его родственники. Он часто доставлял в зону боевых действий гуманитарную помощь. Перед вылетом мужчина позвонил семье, а во время рейса прислал видео с высоты 8,5 тысячи метров.
Удалось идентифицировать пока лишь двоих погибших. Стандартный экипаж Ил-76 состоит из пяти человек.
Причины крушения
Основной версией случившегося стала ошибка военных. RSF заявили, что сбили «иностранный военный самолет», который якобы действовал в интересах ополченцев и террористов. На одном из роликов с места крушения командир Али Ризкала назвал самолет египетским.
Военные приняли Ил-76 за вражеский бомбардировщик и сбили по ошибке, сообщил Sudan War Monitor. Он являлся частью воздушного моста, спонсируемого Объединенными Арабскими Эмиратами в поддержку самих RSF. Ликующие на обломках бойцы не поняли, что уничтожили грузовой самолет, использовавшийся для их собственных поставок и логистики.
Эту версию подтвердил проект ASN. По его информации, борт с регистрационным номером EX-76011 авиакомпании New Way Cargo вылетел из Рас-эль-Хайма в ОАЭ рейсом в Ам-Джерес в Чаде, а компания Airline Transport Incorporation FZC, в которой работал один из погибших, базируется в ОАЭ и связана с Киргизией.
Сбитый военными самолет мог везти в Судан запчасти и инженеров для ремонта другого самолета, сообщил Telegram-канал Shot. В начале октября лайнер с военной помощью от ОАЭ совершил жесткую посадку в провинции Западный Кордофан и нуждался в восстановлении.