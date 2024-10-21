Над Суданом сбили грузовой самолет, на нем могли быть россияне

Грузовой самолет сбили на западе Судана. На нем, предположительно, находились россияне, сообщило посольство России в Telegram-канале.
Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с суданскими властями и предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств ЧП.
«Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — отметили в посольстве.
Ранее грузовой самолет Boeing 727 авиакомпании Cush Air разбился в Южном Судане. Катастрофа произошла во время аварийной посадки в аэропорту Малакаль. В момент крушения на борту находились семь человек, они получили серьезные травмы.
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