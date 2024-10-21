Рухнувший в Судане Ил-76 спешил на помощь другому лайнеру

Shot: сбитый военными Ил-76 в Судане вез запчасти и инженеров для самолета ОАЭ

Сбитый по ошибке самолет Ил-76 вез в Судан запчасти для ремонта лайнера из ОАЭ, который получил серьезные повреждения при посадке в провинции Западный Кордофан. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Самолет с военной помощью от ОАЭ вылетел в Судан в начала октября. При посадке в пункте назначения он повредил двигатели.

Ил-76 доставлял запасные части и инженеров для ремонта воздушного судна, однако Силы быстрого реагирования по ошибке сбили его.

Грузовой самолет рухнул в охваченном боями Дарфуре. Посольство сообщило, что на его борту могли находиться россияне. По одной из версий, Силы быстрого реагирования приняли Ил-76 за бомбардировщик.

У одного из членов экипажа военные нашли паспорт гражданина России, у другого — значок главного инженера связанной с Киргизией компании Airline Transport Incorporation FZC.