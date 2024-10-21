Сбитый в Судане самолет с россиянами приняли за бомбардировщик

Сбитый грузовой самолет, на котором, предположительно, находились россияне, упал в Северном Дарфуре. У одного из членов экипажа нашли российский паспорт, сообщили «Известия» .

По предварительным данным, воздушное судно сбили Силы быстрого реагирования (RSF), ошибочно приняв его за бомбардировщик.

У одного из членов экипажа нашли значок главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, связанной с Киргизией. У другого был российский паспорт. А среди обломков самолета якобы нашли инструкцию по безопасности на русском языке.

Суданские издания также опубликовали видео падения воздушного судна.

Посольство России ранее сообщило, что грузовой самолет, предположительно, с россиянами на борту сбили на западе Судана. Крушение произошло в охваченном боями Дарфуре. Сотрудники дипмиссии выясняют обстоятельства ЧП.