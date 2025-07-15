В минувший понедельник Дональд Трамп выступил с очередным заявлением об украинском кризисе. Американский президент выразил недовольство Россией и пригрозил принять жесткие меры, если конфликт не удастся закончить в самое ближайшее время. Что на самом деле значат слова лидера США и почему его курс можно считать вовсе не антироссийским, а антикитайским, объяснил обозреватель «ИноСМИ»Антон Трофимов.

Конфликт превратился в бизнес Громкие заявления, с которыми накануне в адрес России выступил Трамп, вызвали нескрываемое разочарование в Европе, где явно ждали более жестких, а главное — реальных мер в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта. Прогнозы, звучавшие со страниц западной прессы, не оправдались: передачи Киеву дальнобойных ракет JASSAM или другого подобного вооружения не будет. Эксперты отмечают, что для Трампа военный конфликт стал исключительно бизнесом: американский лидер заставил Евросоюз оплатить оружие для Украины и умыл руки.

Интересно Трамп пообещал отправить на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot, в которых Киев «отчаянно нуждается». За них заплатит Евросоюз. Трамп пообещал отправить на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot, в которых Киев «отчаянно нуждается». За них заплатит Евросоюз.

По словам Трофимова, европейцам остается только привыкнуть к такому раскладу, ведь больше никто, кроме них, не воспринимает угрожающую риторику Вашингтона всерьез. Да и выбора у Европы как такового нет, ведь она продолжает критически зависеть от Соединенных Штатов абсолютно во всех сферах.

Когда хозяин кричит — Европа гавкает, когда хозяин гордится — Европа визжит, а когда недоволен — скулит. И совершенно не представляет себе, что делать, если вдруг хозяина не станет. Антон Трофимов обозреватель «ИноСМИ»

Фото: РИА «Новости»

Антироссийские угрозы США против Китая Теперь, по мнению обозревателя, страны ЕС останутся прикованы к Украине, а США сосредоточатся на Китае, который давно вызывает у них беспокойство. И именно с Поднебесной связаны угрозы Трампа наложить 100-процентные пошлины на торговых партнеров России. «История с „или перемирие за 50 дней, или вторичные пошлины для покупателей российских энергоресурсов“ — это часть антикитайского, а не антироссийского курса», — указал Трофимов.

Интересно Накануне Трамп заявил о намерении ввести жесткие пошлины на российские товары, если сделки по Украине не достигнут в течение ближайших 50 дней. Это коснется покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России. Накануне Трамп заявил о намерении ввести жесткие пошлины на российские товары, если сделки по Украине не достигнут в течение ближайших 50 дней. Это коснется покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России.

Противостоять одновременно и Пекину, и Москве — непосильная задача для Вашингтона, поэтому сейчас, на фоне накаляющихся отношений с Китаем, Соединенные Штаты вынуждены искать примирения с Россией. Подтверждением тому стали намеки на возможность обменять жесткий курс США относительно Украины на отказ Москвы от сотрудничества и Пекином.

Фото: РИА «Новости»

Об этом же свидетельствует и решение не отправлять Киеву ракеты JASSAM. Трофимов выразил уверенность, что к этому вопросу Трамп и не вернется, поскольку подобный шаг навсегда обрубил бы для него возможность взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным. Впрочем, и относительно пошлин от слов вряд ли перейдут к делу. «Бизнес есть бизнес, а торговать с русскими Трампу нравится даже больше, чем унижать и без того стелющихся перед ним европейцев», — заключил обозреватель.