В США разъяснили, кто пострадает от новых пошлин Трампа против России

США рассматривают возможность введения 100% пошлин на российские товары. Это коснется покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России. Об этом сообщил представитель Белого дома в беседе с газетой Washington Post .

«План предполагает введение 100% налога на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергоносители», — заявили журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что такие меры будут применять, если в течение 50 дней Россия и Украина не достигнут соглашения о прекращении огня.

Ранее аналитик компании «Эйлер» Барри Эрлих подсчитал, сколько заработает США, если введет все запланированные пошлины на импорт. Таможенные поступления в бюджет страны увеличатся почти в восемь раз — до 600 миллиардов долларов в год.

До этого издание Der Spiegel сообщило, что намерение Трампа о введении 100% пошлин на торговых партнеров России разочаровало Европу. По мнению экспертов, такие прямые тарифы окажут мало влияния на российскую экономику.