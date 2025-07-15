В США разъяснили, кто пострадает от новых пошлин Трампа против России
WP: пошлины против России коснутся покупателей нефти и газа
США рассматривают возможность введения 100% пошлин на российские товары. Это коснется покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России. Об этом сообщил представитель Белого дома в беседе с газетой Washington Post.
«План предполагает введение 100% налога на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергоносители», — заявили журналисты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что такие меры будут применять, если в течение 50 дней Россия и Украина не достигнут соглашения о прекращении огня.
Ранее аналитик компании «Эйлер» Барри Эрлих подсчитал, сколько заработает США, если введет все запланированные пошлины на импорт. Таможенные поступления в бюджет страны увеличатся почти в восемь раз — до 600 миллиардов долларов в год.
До этого издание Der Spiegel сообщило, что намерение Трампа о введении 100% пошлин на торговых партнеров России разочаровало Европу. По мнению экспертов, такие прямые тарифы окажут мало влияния на российскую экономику.