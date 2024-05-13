Скандалы Евровидения 2024: травля, сатанизм, дисквалификация | 360°

Мир 13 мая 2024, 22:49 «Голый» сатанизм. Как прошло самое скандальное за всю историю Евровидение-2024 Продюсер Пронин назвал неадекватным отстранение Нидерландов от Евровидения Jessica Gow / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Евровидение-2024 прошло с размахом — такого количества скандалов музыкальный конкурс еще не видел. Впервые за 10 лет букмекеры не смогли угадать победителя, да и дисквалификацию одного из участников за день до финала даже предположить никто не мог. Кого из певцов затравили в Европе, самые эпатажные и яркие номера, высказывания российских дипломатов — в материале 360.ru.

Шаг до победы, или дисквалификация Нидерландов из-за драки, которой не было

Шансы на победу

Песня Europapa имела все шансы пройти в финал и занять свое место в пятерке сильнейших на песенном конкурсе.

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Ее исполнитель Йост Кляйн в причудливом пиджаке и со странными усами смог покорить сердца фанатов в полуфинале. Ритмичный трек вкупе с нетипичными танцами закончился трогательным обращением к почившему отцу артиста, который не заставило заплакать только черствого зрителя.

Подрался или нарвался?

Ничего не предвещало беду: песню пропустили в финал, сам Йост спокойно общался с журналистами на пресс-конференции. Однако позднее появились слухи, что происходит что-то неладное: с гримерки Нидерландов сняли флаг, а команда сидит на чемоданах.

Кроме того, Кляйн не выступил перед жюри — экспертам показали только запись его выступления. Когда исполнитель от Нидерландов не пришел на генеральную репетицию, стало ясно, что с участником приключилась странная история. Но Европейский вещательный союз (EBU) все еще молчал.

К тому моменту появилось несколько версий произошедшего, главной из которых стало отношение представителя Нидерландов к певице из Израиля. На пресс-конференции многие участники демонстрировали перед СМИ пренебрежение к артистке. Но, пожалуй, самым ярким был Кляйн, который сидел рядом с певицей. Он позволил себе завернуться с головой в флаг и отвернуться от соперницы.

Jessica Gow/Keystone Press Agency / Global Look Press

Были версии, что он подрался с кем-то из других делегаций. Кто-то говорил, что исполнитель ударил женщину, другие — что избил сотрудника EBU до сотрясения мозга.

Истинная причина отстранения от конкурса

Всю ночь фанаты ждали открытия голосования, но его так и не открыли. Тогда поговаривали, что конкурс на грани срыва.

За несколько часов до финала EBU объявил о дисквалификации Нидерландов. Объяснения не последовало, однако организаторы подчеркнули, что конфликтов между делегациями не было. К расследованию инцидента подключили шведскую полицию.

Поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды конкурса было расценено как нарушение правил мероприятия. EBU

О причине наказания стало известно во время финала шоу Евровидение. По данным нидерландской телерадиокомпании AVROTROS, исполнителя Йоста Кляйна отстранили за угрожающий жест в сторону женщины-оператора. Источник издания подчеркнул, что никакого физического контакта не было.

Jessica Gow / Keystone Press Agency / Global Look Press

В сообщении говорилось, что Йост не хотел фотографироваться после выступления, что якобы было оговорено заранее. Однако это не остановило женщину-фотографа, она нацелила на него объектив камеры, после чего последовала реакция артиста.

Из соцсетей Кляйна исчезли любые упоминания о Евровидении, а во время финала он выложил шуточное музыкальное видео. На данный момент он признал свою вину, но подчеркнул, что не трогал сотрудницу вещательного союза.

Преступление? Наказание!

Нидерланды посчитали наказание EBU слишком жестким и несоразмерным инциденту.

«AVROTROS считает наказание очень суровым и непропорциональным. Мы выступаем за хорошие манеры, но на наш взгляд, решение об исключении непропорционально данному инциденту», — высказались представители делегации.

Jens BÃ�ttner/dpa / Global Look Press

Музыкальный продюсер и критик Антон Пронин рассказал 360.ru, что не понаслышке знает о конкурсе, так как был в составе делегаций в 2006 году с Юлией Савичевой и в 2009-м с группой «Серебро». По его словам, отстранение России от шоу сильно ударило по популярности конкурса. И различными скандалами организаторы привлекают внимание к проекту.

«Мне кажется, это больше хайповая история. Важны обсуждения и скандальность. А Йост Кляйн пал жертвой этой задачи. На мой взгляд, наказание неадекватное», — высказался Пронин.

Израиль — жертва травли или недостойный победитель?

Европейский вещательный союз не раз подчеркивал, что шоу Евровидение — это проект, которого не касается политика. Однако каждый год происходящие события свидетельствуют лишь об обратном.

В этом году политизированность побила все рекорды. Ведь в конкурсе принял участие Израиль — страна, которая наносит массовые удары по Газе, где гибнут десятки тысяч жителей. На шоу поехала Эден Голан.

Номер

Певице со звонким голосом досталась красивая лиричная песня. Ее сильный вокал стал опорой номера, а струящиеся костюмы и танцоры — удачным дополнением. Сильный вокал и меланхоличный трек под названием Hurricane помогли артистке выйти в финал.

Jessica Gow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Изначально Голан выступила с песней October Rain, однако EBU увидел в ней политический подтекст и отсылку к нападению ХАМАС на Израиль, и слова в композиции заменили.

Протесты, освистывания и травля среди участников

Внешние данные и красивый голос участницы из Израиля не смогли очаровать некоторую часть аудитории. Незадолго до начала конкурса в Мальме, где проходило шоу, начались протесты против участия представительницы страны на Евровидении.

Все дело в том, что в Мальме живет много уроженцев стран Ближнего Востока, для которых война Израиля и ХАМАС имеет огромное значение. Кроме того, на пропалестинской демонстрации заметили и шведскую активистку Грету Тунберг. На площади Хюллие Сташунсторг в Швеции собрались более 10 тысяч человек.

Johan Nilsson / Keystone Press Agency / Global Look Press

На конкурс Голан приехала в сопровождении многочисленных охранников. Во время репетиций и прогонов артистку постоянно освистывали зрители из зала. То же самое повторилось и во время полуфинала Евровидения.

Организаторы попытались заглушить звуки толпы, однако из-за лиричности композиции и музыкальных пауз недовольство публики все же попали в телевизионную версию проекта. Стоит отметить, что в зале находились преимущественно жители Мальме и Швеции, многие из которых могли участвовать в пропалестинской акции.

Сама певица заявила, что ее никак не расстроили выкрики из зала и свист. Она поблагодарила свою команду, которая обеспечивала ей безопасность. Да и вряд ли, на самом деле, она услышала гвалт и свист — все артисты на сцене находятся в профессиональных ушных мониторах.

Однако участие Израиля восприняли негативно не только некоторые зрители, но и конкурсанты из других стран. Участник от Франции Slimane объявил свою позицию во время дневного прогона финала. Он не допел песню до конца и сказал: «Все на этом конкурсе должны нести любовь и мир. Все должны быть объединены музыкой».

Jens BÃ�ttner/dpa / Global Look Press

Другие конкурсанты не совсем корректно повели себя на пресс-конференции. Такими примерами стали Йост Кляйн из Нидерландов и Марина Сатти, которая демонстративно зевала, когда говорила Голан, и периодически ее перебивала.

Во время последнего дня шоу стало известно, что Эден Голан попала в базу украинского сайта «Миротворец» якобы из-за поддержки референдума в Крыму.

Слив Италии и неожиданный взлет ожиданий

Оказалось, что не все так уж ненавидят певицу. Накануне финала Италия якобы случайно пустила в эфир результаты их голосования. Это грубое нарушение конкурса, страна уже извинилась за это.

Но дело в другом — жители Италии отдали Израилю 39,31% голосов. Сразу после слива Голан взлетела на вторую строчку букмекерской таблицы прогнозов, хотя до этого она едва входила в топ-10.

Jens BÃ�ttner/dpa / Global Look Press

Сомнительные результаты и «разрушительная» Швейцария

В финале Евровидения-2024 приняли участие представители 25 стран: Швеции, Украины, Германии, Люксембурга, Израиля, Литвы, Испании, Эстонии, Ирландии, Латвии, Греции, Великобритании, Норвегии, Италии, Сербии, Финляндии, Португалии, Армении, Кипра, Швейцарии, Словении, Хорватии, Грузии, Франции и Австрии.

Букмекеры делали ставки на победу Baby Lasagna из Хорватии. На второе место они поставили Эден Голан из Израиля, а на третье — Nemo из Швейцарии.

В итоге первое место заняла Швейцария с 593 баллами, второе — Хорватия с 547, а третье — украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil с 453 очками. Скандальный Израиль занял почетное пятое место.

Жюри против зрителей

Результаты конкурса понравились не всем. Прежде всего из-за того, что мнение зрителей по ключевым моментам не совпало с голосованием экспертов.

Жюри отдало победу Швейцарии с 365 баллами. Второе место заняла Франция — 218 баллов, третье — Хорватия (210 баллов). В пятерку лучших попали Италия и Украина.

А вот зрители отдали свое сердце Хорватии — 347 баллов. Украина наравне — внимание! — с Израилем получила более 300 баллов от любителей конкурса. В пятерку лучших ворвалась Франция с более чем 200 очками от еврофанов. Остается только гадать, почему жюри так невзлюбили Израиль и отдали свои голоса «нейтральной» Швейцарии.

«Это всегда была площадка для политических баталий. В этом году это участие Израиля в проекте, реакция зрительного зала, освистывание. И это неоднозначность, когда жюри оценили Израиль низко, а зрительские симпатии все равно принадлежали Голан», — отметил музыкальный продюсер Антон Пронин.

По его словам, разница между мнением жюри и зрителей всегда была большая. Пронин отметил, что к профессиональной оценке жюри примешивается политический аспект. Эксперты находятся в контексте, на них можно влиять. А у зрителей больше субъективизма.

Конфуз с трофеем

Мини-инцидент в конце шоу не перекрыл крупные скандалы с отстранениями и травлей, а, скорее, рассмешил. Победитель конкурса Немо Меттлер из Швейцарии во время ликования на сцене на радостях разбил хрустальный микрофон — трофей шоу — о сцену.

В итоге награда треснула, а ее ножка отломилась.

Дьявольщина на сцене, «голые» финны и «похороны Европы»

Помимо мировых скандалов Евровидение-2024 года отличилось яркими номерами с различными подтекстами. И тут Украина с фейерверком из сигнальных огней ПВО на фоне и костюма в виде кольчуги кажется воспитанником в детском саду.

«Европейская аудитория уже привыкла к победителям в юбках, неадекватным сценическим проявлениям. Это доказывает номер из Финляндии, где артист ходит „без штанов“. Такие выступления говорят о том, что Евровидение уже давно не про песни и музыку, а про хайп», — напомнил Антон Пронин.

Ирландия

Небинарная* личность, которая не относит себя к мужчинам или женщинам, используя местоимение «они», Bambie Thug в образе ведьмы устроила на сцене целый обряд по вызыванию то ли злых духов, то ли самого сатаны. Роль последнего исполнил мужчина с рогом.

На лице Bambie, кстати, была татуировка ceasefire — прекращение огня. Сама артистка говорила, что огорчилась после того, как Израиль прошел в финал Евровидения.

Финляндия

В этом году перед еврофанами выступили беззастенчивые Теэму Кейстери, больше известный как Windows95man, и Хенри Пииспанен. Они спели песню No Rules!

Большую часть номера Хенри бегал по сцене в трусах телесного цвета. В конце ему все же спустили сверху джинсовые шорты.

«Похороны» от Захаровой

Эпатажность европейского конкурса оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала шоу «похоронами Европы».

«Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала дипломат.

В подтверждение слов она опубликовала нарезку фрагментов выступлений участников проекта.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.