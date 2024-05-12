«Похороны Западной Европы». Захарова резко прошлась по Евровидению | 360°

Мир 12 мая 2024, 00:50 «Похороны Западной Европы». Захарова резко прошлась по Евровидению Захарова: Евровидение переплюнуло оргии и шабаши, похоронив Западную Европу РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о музыкальном конкурсе Евровидение в этом году, расценив его как «похороны Западной Европы». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала дипломат.

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Дипломат опубликовала видео с подборкой наиболее «ярких» выступлений конкурса, где отметились, в частности, представители Нидерландов и Хорватии.

Ирландская певица предстала в образе полуголой ведьмы с рогатым спутником, с которым они вместе завывали в середине пентаграммы. Один из членов финского коллектива выскочил на сцену без брюк и нижнего белья, танцуя и потряхивая своими гениталиями перед зрителями.

Ранее блогер «Голос Мордора» назвал прежде песенный конкурс «цирком уродов», отметив, что именно такие зрелища европейцы всегда любили, причем веками. По его словам, шведская группа ABBA, которая ранее победила на Евровидении с песнями, ставшими мировыми хитами, сейчас бы не смогла повторить свой успех.