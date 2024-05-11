Израильскую участницу Евровидения внесли в базу «Миротворец» | 360°

Мир 11 мая 2024, 23:17 Израильскую участницу Евровидения внесли в базу «Миротворец» Участница Евровидения от Израиля Голан попала в украинскую базу «Миротворец» Freepik

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Участница Евровидения от Израиля Эден Голан попала в базу украинского сайта «Миротворец» якобы из-за поддержки референдума в Крыму. Об этом сообщили на сайте базы.

Исполнительницу обвинили в участии в попытках легализации «оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях. Также на сайте указали, что Голан нарушала государственную границу Украины.

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Помимо того, по данным «Миротворца», израильская певица принимала участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Эден Голан прошла в финал Евровидения, несмотря на протесты и призывы к ее исключению из конкурса. Также ей пришлось заменить песню для Евровидения.

Ранее стало известно, что певца Йоста Кляйна из Нидерландов отстранили от участия в шоу жюри Евровидения после того, как он поругался с одним из фотографов. Европейский вещательный союз начал расследование случившегося.