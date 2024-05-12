Грету Тунберг силой увели с пропалестинской акции в Швеции | 360°

Мир 12 мая 2024, 01:42 Грету Тунберг силой увели с пропалестинской акции в Швеции Полиция задержала Грету Тунберг на митинге в Мальме, где проходит Евровидение РИА «Новости»

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Полицейские силой увели экоактивистку Грету Тунберг, участвующую в демонстрации в поддержку Палестины на площади Хюллие Сташунсторг в городе Мальме на юге Швеции. Об этом сообщила газета Expressen.

Полиция забирала Тунберг уже дважды.

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«Я думаю, это смешно, что полиция ведет себя так, поскольку мы протестуем против насилия в Газе», — заявила она телеканалу.

Обстановка на площади накаляется. Демонстранты оскорбляют правоохранителей, в том числе с использованием нецензурной брани.

Шведским силовикам помогают в наведении порядка коллеги из Дании и Норвегии. Правоохранители пытаются оттеснить митингующих, которые продолжают прибывать.

По словам репортера Expressen, атмосфера «обезумевшая», некоторые из протестующих выкрикивали лозунги «к черту полицию» и «освободите Палестину». При этом площадь находится рядом со спортивно-концертным комплексом «Мальме Арена», где проходит Евровидение. Сегодня там финальные выступления.

Ради безопасности руководство полиции решило перенаправить поезда, курсирующие по маршрутам, проходящим через станцию Хюллие, по другим веткам.

Ранее издание Politico сообщило, что спонсоры президента США Джо Байдена финансируют пропалестинских демонстрантов в стране.

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