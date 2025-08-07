Газовый удар по Баку и Киеву: Россия жестко ответила на попытки Алиева играть на 2 фронта
Ночью в Одесской области случилась серия мощных взрывов. Эта была не очередная атака России по тыловой инфраструктуре Украины, а четкий сигнал для Киева и Баку.
Попытки обхода и политический перформанс
Российские дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали несколько объектов в Орловке и Новосельское в Измаильском районе. Как сообщил Telegram-канал Shot, одной из ключевых целей могла быть газокомпрессорная станция «Орловка», через которую Украина нелегально импортировала газ из Румынии, Болгарии и Турции в обход официальных договоренностей.
Эта станция расположена вблизи от румынской границы и является ключевым звеном южного газотранспортного коридора. В последнее время именно через этот маршрут Азербайджан начал демонстративные поставки газа на Украину по трансбалканскому направлению.
Подписанный контракт между украинским «Нафтогазом» и азербайджанской госкомпанией SOCAR имел явную политическую подоплеку — попытка доказать возможность обхода российских энергетических потоков.
Солидарность с Западом за счет России
Азербайджан анонсировал поставки до двух миллиардов кубометров газа. Этого недостаточно для покрытия украинских потребностей минимум в 10 миллиардов кубометров.
Главное значение здесь имеет не объем поставок, а политический контекст: Азербайджан показал солидарность с ЕС и Украиной, при этом используя логистические маршруты, связанные с российской инфраструктурой.
Москва ответила быстро. Атака на орловскую станцию привела как минимум к частичному разрушению объекта. Это стало символическим актом пресечения любых попыток по организации газовых поставок в обход российских интересов. Удар стал стратегическим предупреждением всем, кто надеется на альтернативные энергетические решения с участием Азербайджана.
Алиеву большой «подарок»
Военный эксперт Юрий Подоляка назвал атаку «Гераней» двойным ударом — как по интересам Украины, так и по амбициям Азербайджана.
По его словам, Россия дала понять, что может нанести еще более мощные атаки, например по азербайджанским нефтяным объектам под Одессой. Раньше она сдерживалась из-за политических соображений, но сейчас, когда отношения с Баку ухудшились, вероятность такого шага значительно выросла.
«Вынесли бы наши „Герани“ еще в Одессе и округе всю азербайджанскую инфраструктуру по приему азербайджанских нефтепродуктов (на которых ездят украинские танки и военные автомобили) — вообще бы было здорово. И нашим бойцам большая помощь и „другу“ Ильхаму Алиеву большой „подарок“», — заявил Подоляка.
Баку перед выбором, Украина бьет тревогу
События в Измаильском районе могут привести к серьезным изменениям в энергетическом сотрудничестве Украины и стран Кавказа. Россия ясно показала, что не позволит использовать свои транспортные пути без согласия. Если Азербайджан попытается усидеть на двух стульях, то вероятно, что удары по инфраструктуре, связанной с SOCAR, будут регулярной практикой.
Теперь Азербайджану предстоит сложное решение: либо продолжать энергетическую интеграцию с Западом, рискуя столкнуться с новыми ударами и потерять контроль над маршрутами, либо занять более нейтральную позицию.
Для Украины атака на Орловку — тревожный знак. В условиях конфликта гарантировать стабильные поставки топлива становится все сложнее.