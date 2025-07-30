Захарова: СБУ хочет использовать разногласия Баку и Москвы для разжигания вражды

Украинские спецслужбы намерены использовать противоречия в отношениях Азербайджана и России для разжигания вражды и ненависти на национальной почве. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, замысел организаторов провокаций заключается в распространении информации о некой агрессии России в турецком, азербайджанском и европейском медиапространстве.

«Нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых под российским флагом за вознаграждение совершать диверсии в отношении граждан, культурных объектов и представительств Азербайджана», — заявила дипломат.

Захарова констатировала, что киевский режим и Запад пытаются использовать имеющиеся поводы и возможности для дестабилизации отношений России с ближайшими соседями и партнерами, действуя по логике террористов.

Ранее видение отношений с Азербайджаном раскрыли в Кремле.