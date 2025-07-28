В Госдуме отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину

Политика Азербайджана во многих случаях враждебна по отношению к России. Об этом заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Ранее украинский «Нафтогаз» заключил соглашение с азербайджанской компанией Socar о поставках газа. Первую партию проведут через Болгарию и Румынию.

«Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, войну с Российской Федерацией», — добавил депутат.

Однако, по его мнению, Азербайджан, когда это возможно, продолжает искать выгоду в отношениях с Россией, хотя для республики теперь это второстепенно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин уволил Михаила Гусмана с поста первого замгендиректора ТАСС. Официально причина отставки не разглашалась, но незадолго до этого Гусман посетил политический форум в Карабахе, где восхитился политикой президента Азербайджана Ильхама Алиева.