В Румынии объявили режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

Минэнерго Румынии ввело режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Компания OMV Petrom уведомила министерство энергетики страны о поставке 92 тысяч тонн сырой азербайджанской нефти, загрязненной органическими хлоридами.

С 16 по 18 июля компания получила партию азербайджанской сырой нефти, загруженной в порту Джейхан (Турция). Однако нефть оказалась загрязненной. В результате компания Petrom решила не принимать следующую партию объемом 92 тысячи тонн.

«Таким образом, 184 тысячи тонн импортной сырой нефти стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi», — говорится в сообщении.

НПЗ OMV Petrom нуждается в непрерывной работе. Для этого предприятие запросило выгрузку 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива из аварийных резервов.

Минэнерго объявило режим чрезвычайной ситуации для использования аварийных запасов топлива. Ведомство уведомило Еврокомиссию о ситуации и разрешило выгрузить топливо из аварийных запасов. Это обеспечило стабильную работу нефтеперерабатывающих заводов и предотвратило серьезные проблемы на национальном топливном рынке.

Ранее стало известно, что Украина впервые начнет закупки газа у Азербайджана. Группа «Нафтогаз» заключила первое соглашение о закупке газа с «дочкой» компании Socar. Первую поставку проведут через Трансбалканский коридор через Болгарию и Румынию.